Tras el encuentro, que encabezó el mandatario junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, indicó que en la reunión semanal se hizo un seguimiento de distintos temas de gobierno; y puntualmente, en lo que hace a su área, los avances en el reinicio de algunas obras.

Se hizo hincapié en la obra del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, transferida por Nación a la provincia para su financiamiento, que está en pleno reinicio. "A fines de enero se llegó a un acuerdo con la empresa contratista para reiniciar esa obra. El gobernador está muy interesado por el impacto que tiene esa gran obra en la costa del río Uruguay", dijo.

Recordó que la obra denominada Finalización del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú había sido adjudicada en septiembre de 2023. "En noviembre de ese mismo año, antes de que asumiera el gobernador Rogelio Frigerio, se neutralizó; y así quedó hasta fines de enero pasado, porque tenía un problema de financiamiento".

Rogelio Frigerio durante la reunión de su gabinete, donde se trató el tema del Bicentenario.

Precisó que la terminación del Hospital del Bicentenario formaba parte del convenio de traspaso de obras de Nación a provincia y que, por decisión del gobernador, el gobierno entrerriano asumió el financiamiento. En ese marco, "negociamos con la empresa adjudicataria, que es Traza S.A., y arribamos a un acuerdo que nos permitió reiniciar la obra a principios de febrero".

"Ya está en plena ejecución la obra, tiene un plazo estimado de terminación para el mes de agosto de 2027. Es una obra muy compleja la del hospital, son seis pabellones, hay dos que ya están en servicio y que fueron inaugurados anteriormente. Los demás cuatro, que son los de más alta complejidad, son los que abarca esta obra de determinación", puntualizó.

Finalmente, agregó que en la reunión también se trataron otras cuestiones vinculadas a financiamiento para obras específicas, por ejemplo, de las escuelas técnicas; y en general se hizo un punteo de los diversos temas que se refieren a infraestructura.