"Esto causó un cambio dramático en mi vida": el testimonio del hombre del popular meme

Se trata de "Hide the pain, Harold" (traducción literal al español, 'esconde el dolor, Harold') un popular meme que se comparte en redes sociales y que corresponde a un hombre mayor sonriendo forzadamente, el cual, da a entender que está escondiendo alguna clase de sufrimiento.

Sin embargo, la persona tras el meme se llama Andras Arató, un húngaro de 73 años que durante su vida se desempeñó como ingeniero eléctrico e incluso y fue vicepresidente de la Sociedad Eléctrica de Hungría.

En entrevista con el medio Filo.news, Arató se refirió a lo que ha sido "convertirse en meme" y los cambios que ha sufrido en su vida.

El hombre señaló que tras unas vacaciones, un fotógrafo lo contactó para realizar una sesión fotográfica para un sitio web de fotos "stock" (genéricas), idea que aceptó y después de 3 años, empezó a googlearse y empezó a encontrar sus primeros memes y su nuevo "nombre artístico": "Hide The Pain Harold".

En un principio, no le gustó convertirse meme y al ver que intentar eliminar todas sus imágenes de internet era imposible, terminó por aceptar su "nueva identidad".

"Todo esto causó un cambio dramático en mi vida. Antes era un tipo más bien tímido al que no le gustaba ser el centro de atención, ahora la gente me reconoce en la calle y me pide selfies. Mi esposa está orgullosa, pero mi hijo no puede aceptarlo, ni siquiera ve mis videos o memes", señaló Arató.

El ex ingeniero eléctrico asegura que no recibe dinero por sus memes, pero que gracias a su popularidad, ha podido grabar duversos comerciales para marcas importantes, dentro de ellas, Coca Cola.

Al momento de describir su vida, Andras asegura que vive como cualquier persona jubilada: "Me levanto a eso de las 9, voy a comprar, ayudo a mi esposa con el almuerzo. Por la tarde suelo ir a nadar a una pileta cercana o hago una caminata por los bosques y a la noche me gusta responder mails, mirar televisión o una película. Generalmente me acuesto a la medianoche y los fines de semana aprovecho para reunirme con mis amigos".

Finalmente, el hombre tras el popular meme aseguró que "no todos pueden ser un meme" y que lo que le ocurrió a él "probablemente nunca le pase a nadie".

"Lo importante aquí es no abandonar nuestros intereses, la vida tiene un montón de nuevas oportunidades que están súper alejadas de todo aquello con lo que estábamos lidiando antes", cerró Arató.