Estudiantes de La Plata oficializó la renovación del lateral izquierdo Gastón Benedetti hasta diciembre de 2027. “¡Esto sigue juntos, Vasco! Gastón Benedetti renovó su vínculo con la institución por dos años, hasta diciembre de 2027, remarcando su sentido de pertenencia como hijo del Country Club. ¡Vamos, campeón!”, fue el mensaje que acompañó a la publicación que hizo el Picha a través de sus redes sociales.

El Vasco Benedetti debutó en la Primera de Estudiantes el 31 de marzo de 2023, en la victoria 3-0 ante Newell’s Old Boys, y desde allí ha jugado más de 100 partidos entre competencias nacionales e internaciones, con un total de cinco goles y cuatro títulos, que mañana pueden extenderse a cinco, si el equipo de Eduardo Domínguez derrota a Platense en la final del Trofeo de Campeones.