Estores para el hogar tenemos tantos como se ven en la tienda de estores fabricadestores.com y es que, gracias al éxito que han tenido en los últimos años, nos encontramos ante un elemento que merece la pena descubrir, delante de aquello que podría suponer una solución para nuestras ventanas. Con cantidad de opciones en nuestros días, la idea es que puedas disfrutar del salón, la cocina o el dormitorio exactamente como deseas.

Estores enrollables, translúcidos, tipo screen, opacos, sin taladrar o con bonitos estampados, son algunos de los modelos que tenemos en el mercado, esos que pueden ir para cualquiera de nuestras habitaciones. Sencillos y bastante demandados en España, a razón de lo mucho que gustan colocados resultan populares tanto para casas en medio del bosque como para pisos en el centro de Madrid. ¿Te gustaría saber más sobre ellos?

¿Cómo podemos dar con los estores ideales para nuestra vivienda?

El estor queda definido como esa cortina que se recoge de forma vertical en la parte alta de la ventana pero, ¿cuál es el idóneo para mi? Dependiendo de la habitación, de la luz que entra en ella y del uso que haces con la propia estancia, son muchas las consideraciones que debemos tener en cuenta, varios los aspectos que hay que valorar al respecto. A continuación, para que la tarea te resulte más sencilla, te dejamos con una serie de recomendaciones interesantes:

Conocer el espacio

Los diferentes tipos de estor que hay en el mercado no llegaron por gusto. Cada uno sirve para una habitación concreta, para ese sitio en el que haces determinadas tareas de tu vida. De esta manera, los estores screen se hacen ideales para las cocinas, los opacos ofrecen una privacidad total del ambiente y los estores translúcidos sirven para que la luz que entra por la ventana quede completamente regulada. ¿Cuál crees que es el que te hace falta?

Materiales de fabricación de los estores

El material con el que está fabricada el estor en cuestión también juega su papel. Los tejidos, que pueden ser suaves como el lino o algo más gruesos como el bambú nos están hablando de la manera en la que este artículo actuará en nuestra habitación, en ese espacio para el que lo hemos escogido. Pensando en el ambiente que se le dará al habitáculo, seguro que encuentras el estor perfecto pronto. ¡No te quedes sin el tuyo!

Estilo de la cortina

Cuando hablamos del estilo de los estores debemos saber que existen modelos generales y otros que sí que forman parte de la decoración. Así, para los que buscamos un poco de personalidad en el hogar, conviene que miremos las opciones extra que hay, aquellas que pueden servir como punto focal de una habitación neutra. No obstante, si lo que deseamos es algo sencillo y que vaya bien con espacios eclécticos, los modelos tradicionales nos harán el apaño.

Montaje de la estructura

Un aspecto por el que siempre preguntan los clientes es el montaje de la estructura. La instalación de los estores, que no suele tener demasiadas complicaciones, se basa bastante en la manera en la que hemos medido el tamaño del contenido, en el tiempo que le hemos dedicado a esta parte. Hoy, con muchas opciones para dejar la cortina justo donde tiene que estar, sólo tienes que seguir las indicaciones.

Mantenimiento del modelo

Aunque el mantenimiento de los estores suele ser bastante sencillo, algunos modelos están hechos para que no tengamos que preocuparnos demasiado por ello y es que, los que están diseñados con materiales de calidad y una artesanía más robusta, no requieren tanta inversión en limpieza y/o cuidados. Buscando aquel que viene bien para la ventana de la habitación y que, además, no nos dará trabajo extra, sin duda se nos ofrece una buena oportunidad.

El éxito de los estores motorizados, ¿por qué se han hecho tan populares?

Dentro del mundo comercial del estor debemos conocer los motorizados, esos que no necesitan de ninguna maniobra habitual para que cumplan con su función y es que hoy, con las nuevas tecnologías de la mano, resultan muy atractivos para nuestras viviendas, para esa casa que hemos comprado en primera línea de playa. Los automáticos, ofreciendo una mayor comodidad a la hora de cerrarlos o abrirlos, se han hecho bastante populares en los últimos años.

Desde una aplicación sencilla -que estará instalada en nuestro dispositivo electrónico- podremos ejecutar cualquier acción que deseemos del estor. Ofreciendo, además, un modelo de seguridad único, si se nos ha olvidado levantado cuando ya hemos salido de casa sólo habrá que hacer un pequeño click para liberarnos de ese agobio que teníamos hasta hace unos minutos.

Atendiendo a todo lo comentado vemos cómo los estores para el hogar han ido ganando terreno a las cortinas tradicionales y es que, con la cantidad de funciones que tienen en nuestros días, cualquier habitación de la casa en la que vives resultará buena para este tipo de estructura. ¿Diste ya con la tuya?