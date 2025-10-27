La Alianza La Libertad Avanza fue la fuerza ganadora de las elecciones legislativas nacionales de este domingo en Entre Ríos, con lo que el oficialismo nacional se adjudica dos nuevas bancas en el Senado de la Nación, que serán ocupadas por Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, mientras que la tercera será para el peronismo con Adán Bahl.

El oficialismo superó el 52 por ciento de los votos, contra el 35 del peronismo.

La coalición electoral que constituyeron los hermanos Milei con el gobernador Rogelio Frigerio en la provincia resultó ganadora y pintó a Entre Ríos de violeta en el mapa nacional de las legislativas de este domingo. ¿Quiénes son los entrerrianos que van al Senado?

Joaquín Benegas Lynch integra el “clan libertario” que se afianzó en la primera línea de la política nacional con el gobierno de Javier Milei. Es uno de los herederos del legado liberal de su abuelo y su padre (homónimos) Alberto. Además, su hermano “Bertie” es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2023.

Joaquín Benegas es magister en Administración de Negocios de la Universidad de San Andres y productor agropecuario. Es oriundo de Buenos Aires, con domicilio en La Paz, donde desde La Libertad Avanza informaron que vive desde el 2007 junto a su esposa y sus cinco hijos. Llegó a Entre Ríos con proyectos de inversión agropecuaria y fundó su empresa de asesoramiento rural Glocal Terra. Además, es el guitarrista de la “banda presidencial” que acompaña a Javier Milei en sus actuaciones musicales.

Romina Almeida, de 47 años, nació en Gualeguay pero vivió casi toda su vida en Paraná. No tiene un largo recorrido de militancia ni cargos políticos. Durante 15 años condujo la pyme familiar Leitis, una fábrica de galletitas. Además, es arquitecta. En 2023 fue precandidata a senadora departamental por Paraná en las elecciones provinciales, en la lista de La Libertad Avanza.

Adán Bahl es contador y fue ministro de Gobierno de Entre Ríos entre el final del gobierno de Jorge Busti y en la gestión completa de Sergio Urribarri. En 2015 buscó la candidatura a gobernador del peronismo que finalmente fue paras Gustavo Bordet, a quien acompañó como vicegobernador entre 2015 y 2019. Ese año fue electo intendente de Paraná, cargo que ejereció hasta 2023. Entonces fue candidato a gobernador del justicialismo en las elecciones que triunfó Rogelio Frigerio.

Benegas Lynch, Almeida y Bahl reemplazarán en el Senado a Alfredo De Angeli (PRO), Stella Olalla (UCR) y Stefanía Cora (PJ).