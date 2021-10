“Mi mamá me salvó la vida cuando me pegaron un tiro. Le hice una canción a mi mamá. Cuando te internás empezás a buscar a todos tus amores. Mi mamá también se asustó con los shows de ahora. Días antes del escándalo, mi mamá venía a casa y me encontraba tirado, me pone mal esto, me emociona”, contó el músico.

Luego, Chano hizo referencia al último episodio violento: “Yo no me acuerdo de nada, mi terapeuta lloraba al lado mío, tengo muy buena relación con ella. Al cuarto del hospital lo acomodaron todo, sacaron los espejos, los vidrios porque ellos no están acostumbrados a tratar a un adicto y se portaron re bien, tenía a un enfermero siempre conmigo y yo caminaba por todo el cuarto piso”.