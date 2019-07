Estudiante interrumpe un examen para dar a luz y vuelve para continuarlo antes de una hora

El martes por la mañana temprano, Fatoumata Kourouma Condé, de 18 años, experimentó dolores que anunciaban el final de su primer embarazo. Pero decidió ir a la primera de las pruebas finales de bachillerato en el liceo Grand-Ducal de Mamou, a unos 250 km al este de Conakry, explicó por teléfono, confirmando una noticia difundida por la prensa local.

"Me llené de coraje, fui a la sala de exámenes sin explicar nada a mi esposo o al delegado del ministerio de Educación, por temor a que me pidieran que me quedara en casa o que viera a mi médico", dijo.

Alrededor de las 08H30, cuando la prueba de física ya había comenzado, el examinador notó que estaba a punto de dar a luz. "Tuvo que ser evacuada a una sala de maternidad", explicó Mohamed Diakité, responsable del centro de exámenes.

Trasladada al centro de salud de la ciudad, Fatoumata Condé dio a luz a un niño después de unos diez minutos de parto y alrededor de las 09H10 estaba de vuelta en el aula.

"Era inimaginable que me perdiera ni uno de los exámenes que había estado preparando todo el año", le dijo a un corresponsal de la AFP.

"Estaba feliz de tener un niño en el mundo, pero tenía miedo de perderme el examen", contó. "Cuando mis familiares llegaron a la sala de maternidad, me limpié rápidamente y fui al aula, para asombro del personal médico, de mi familia y de todos los que estaban en el centro de exámenes", dijo la joven. (AFP)