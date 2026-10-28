Estudiantes y docentes de la escuela de educación técnica (EET) N° 1 José María Sobral confeccionaron 100 almohadones terapéuticos con forma de corazón para ser entregados a mujeres que atravesaron intervenciones quirúrgicas por cáncer de mama.

La iniciativa se concretó a través del programa Escuela y Comunidad del Consejo General de Educación (CGE), en articulación con el Rotary Club Gualeguaychú Oeste y el programa de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4945. La propuesta permitió vincular la formación técnica específica de los talleres con el compromiso comunitario, promoviendo el trabajo colaborativo, la empatía y la concientización sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la patología.

La propuesta ingresó a la institución técnica en marzo a partir de la iniciativa de Alexis Kemunto, una estudiante de intercambio que se integró durante un trimestre al Taller de Indumentaria de primer año.

Kemunto (izquierda) junto a sus compañeras



Durante su estadía en la localidad, Kemunto convocó a la comunidad educativa a sumarse a la acción solidaria, que inicialmente proyectaba la elaboración de 50 piezas para efectores de salud de Entre Ríos, Santa Fe y Uruguay. El compromiso de las familias y del equipo docente permitió duplicar la meta original hasta alcanzar el centenar de unidades, de las cuales se concretó una primera entrega en mayo y se proyecta una nueva distribución para las próximas semanas.

La producción de los elementos anatómicos involucró a estudiantes de distintos años y trayectos de formación profesional de la institución. En la etapa inicial, estudiantes de cuarto año de la especialidad Técnico en Industria del Vestir realizaron la tizada y el corte de las telas, mientras que las y los participantes del curso de Operador de Máquina Industrial ejecutaron la costura y el armado.

Posteriormente, los cursos de quinto, sexto y séptimo año de la especialidad, junto al trayecto de Confeccionista a Medida, completaron el rellenado y las terminaciones. Asimismo, desde la materia Dibujo se diseñaron tarjetas ilustradas con mensajes de aliento para acompañar cada pieza entregada.