Estudiantes contagiados de covid en Bariloche: alertan sobre los riesgos de un mal aislamiento

Algunas provincias tienen un aumento significativo de casos. Capital federal, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Neuquén y Río negro son que presentaron más casos aportaron a los reportes de esta semana, que fue de un 43% mayor que la anterior.

De la última provincia citada, la ciudad de Bariloche preocupa a las autoridades sanitarias debido al viaje de egresados de los chicos. En este sentido, fueron detectados 14 casos positivos de Covid19 en un hotel donde hay distintos grupos de estudiantes, incluida una escuela proveniente de Gualeguaychú, de donde se informaron sobre tres estudiantes locales con hisopados positivos.

Estos adolescentes quedaron alojados en Bariloche para realizar el aislamiento, sin embargo el resto del grupo retornó a la ciudad con el compromiso de aislarse tanto del resto de la comunidad como de sus propias familias para poder contener el brote. Entre los que retornaron, tres más presentaron síntomas leves y el hisopado arrojó resultado positivo.

¿Qué dice el protocolo y cuál es el riesgo?

Las disposiciones indican que deben permanecer aislados al regresar de Bariloche durante 7 días antes de volver a la escuela, y deben practicarse un hisopado al regresar.

El mayor problema es que casi todos comparten el domicilio con el grupo familiar, y en los 7 días podrían interactuar con ellos y contagiarlos en caso de tener la infección, aun cuando sean asintomáticos.

Según manifestaron fuentes vinculadas al sistema de salud local a ElDía, “no sirve hacer un hisopado al llegar a la ciudad porque puede trasmitir una falsa sensación de seguridad. El riesgo es que se obtenga un resultado falso negativo debido a una muestra temprana. Todas las infecciones tienen un periodo de incubación que va desde algunos días (2 a 14 días en el Covid según sean incubadores largos o cortos) hasta semanas o meses como ocurre en otras infecciones diferentes. Además, ese periodo de incubación es mucho más largo por ejemplo en el HIV”.

Por esto lo ideal es que el caso sospechoso o el viajero que proviene de un lugar de riesgo haga el aislamiento separado de la familia por 7 días y luego, con un hisopado negativo, retome su vida con seguridad para él, su familia y la comunidad.

Algunas opciones a considerar

Una buena opción es hacer el aislamiento en un lugar separado de la casa (un departamento con entrada independiente o un quincho) con cero contactos directos con otras personas. Pero también hay que considerar algunos cuidados como lavarse las manos y usar doble barbijo al recibir la comida o sacar la basura y ropa sucia en bolsa cerrada y rociada con alcohol.

No de manera directa sino dejar o retirar las cosas colocadas en una mesa en la puerta sin interacción directa, solo comunicarse de manera virtual (chat, teléfono o videollamada)

Una segunda opción, menos segura y más riesgosa , es realizar el aislamiento en una habitación individual con baño propio dentro del hogar (no es recomendable, el riesgo es alto)

Y la tercera opción, la más segura de todas, es reactivar la internación para aislamiento en la Sala E del Hospital Bicentenario y volver al hogar luego de una semana y con el hisopado negativo.

Para el caso que el adolescente tenga las dos dosis de la vacuna el riesgo es casi inexistente, y si todos los integrantes de la familia (mayores de 3 años) están vacunados con dos dosis y algunos, como mayores de 50 con sinopharm o los inmunosuprimidos con cualquier vacuna, con la tercera dosis; se multiplica el efecto protector a toda la familia por la protección en rebaño. Y esa protección de extiende a los recién nacidos y niños menores de 3 años por el efecto de protección en Capullo (al estar todos inmunizados el virus no puede ingresar o si ingresa no se puede desparramar y protege a quienes aún no pueden recibir la vacuna como una falange de soldados griegos que levantan todos su escudo de manera sincronizada y protegen al que está atrás)

Esta tercera ola es la pandemia de los no vacunados. Está afectando a Europa debido a la tozudez de algunas personas que por motivos diversos mantienen su negativa a vacunarse. En Alemania ya se está trabajando en el protocolo de la última cama y que decidir hacer en caso de tener dos pacientes y una cama (se prioriza por quién tenga más posibilidad de sobrevida)