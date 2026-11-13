En Gualeguay, la capacitación se realizó en la Escuela Normal con unos 120 estudiantes. Participaron la intendenta Dora Bogdan, el viceintendente Efraín Epele, el director provincial de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, funcionarios municipales y concejales.

En Gualeguaychú, la sede fue la Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade (Enova), donde se reunieron unos 200 alumnos de cinco establecimientos educativos: la propia Escuela Normal Enova, la Escuela Nacional, la Escuela Defensores del Oeste, la Escuela Bértora y la Escuela Racing. Estuvieron presentes la directora departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó; el coordinador general del Ministerio de Desarrollo Humano, Nicolás Magnano; el director de Relaciones Institucionales y Culto de la Municipalidad, Ricardo Rodríguez; la delegada de la Secretaría de Trabajo, Cecilia Britos, y la diputada provincial Lorena Arrozogaray.

"La implementación de un nuevo instrumento de votación requiere que los electores conozcan su funcionamiento, comprendan los pasos necesarios para emitir el sufragio y puedan ejercer su derecho con autonomía", señalaron.

Destacaron además que la convocatoria a estudiantes y comunidades educativas "adquiere especial relevancia en este proceso, porque permite incorporar a las nuevas generaciones al conocimiento de las instituciones, las reglas electorales y el ejercicio de la ciudadanía".

"De cara a 2027, el objetivo es que la Boleta Única de Papel llegue a las urnas acompañada de un proceso previo de información y formación en todo el territorio entrerriano, con criterios de transparencia, igualdad de acceso y fortalecimiento de la participación democrática", indicaron desde la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo.