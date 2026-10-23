En el marco del aniversario de Gualeguaychú y de la celebración del cumpleaños del Museo Casa Natal de Fray Mocho, estudiantes de distintas instituciones educativas participaron de Red Postal, una propuesta que combina arte, comunicación y patrimonio. La iniciativa forma parte del Programa Municipal de Educación Patrimonial y busca acercar la historia de la ciudad a las aulas mediante la creación y el intercambio de tarjetas postales.

El proyecto está a cargo de la licenciada en Artes Marianela Muñoz, docente y guía del museo, y propone establecer vínculos entre las instituciones educativas y los espacios culturales. Para ello, se desarrollan actividades en las escuelas, donde los estudiantes reciben materiales y trabajan con imágenes, palabras y diferentes técnicas artísticas para elaborar sus propias postales.

En esta edición, el aniversario de Gualeguaychú fue el eje de las producciones. A partir de sus conocimientos, experiencias y recorridos por los museos, los estudiantes plasmaron distintas miradas sobre la historia, los paisajes y la identidad de la ciudad. Cada postal tiene un destinatario y forma parte de una red de intercambio que conecta a las comunidades educativas con los espacios dedicados a la preservación del patrimonio local.

La propuesta también permitió recuperar parte de la historia de las comunicaciones postales en Gualeguaychú. Como complemento de las actividades artísticas, se realizaron visitas al histórico buzón ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora y a la sede de Correo Argentino, donde los participantes pudieron conocer antiguas casillas postales y observar elementos vinculados con otras formas de enviar y recibir correspondencia.

Estos recorridos acercaron a los estudiantes al funcionamiento del correo en distintas épocas y permitieron relacionar sus creaciones con los espacios que hicieron posible la comunicación entre las personas.

A través del arte postal, Red Postal recupera el valor de escribir y crear un mensaje destinado a otra persona. La iniciativa invita a observar el entorno, reconocer elementos del patrimonio y transformarlos en producciones artísticas que expresen las experiencias y perspectivas de cada participante.

Las tarjetas elaboradas por los estudiantes forman parte de una muestra abierta al público en la sala de exposiciones temporarias del Museo Casa Natal de Fray Mocho. La exhibición reúne las producciones de las distintas instituciones participantes y permite conocer cómo las nuevas generaciones representan a Gualeguaychú a través del arte.

La propuesta continuará durante todo octubre. Las instituciones educativas y las personas interesadas en participar pueden acercarse al Museo Casa Natal de Fray Mocho o comunicarse al 3446 501180 para obtener información sobre las actividades y sumarse al proyecto.