La Reserva Natural Las Piedras recibió a estudiantes de la carrera de Guardaparque que comenzaron el desarrollo de sus prácticas profesionalizantes en el predio. La propuesta busca vincular los contenidos académicos con la labor cotidiana de conservación y manejo de las áreas protegidas de la ciudad.

Acompañados por técnicos y referentes del área, los alumnos iniciaron relevamientos de vegetación nativa para registrar las especies presentes y controlar su evolución. De igual forma, llevaron a cabo el monitoreo de vegetación exótica leñosa, un diagnóstico necesario para organizar las futuras estrategias de control y manejo dentro del espacio natural.

En relación con la atención al público y el cuidado del lugar, los estudiantes evaluaron el estado de los senderos y el uso de los espacios recreativos para medir el impacto de las visitas. Asimismo, las tareas incluyeron el monitoreo de fauna autóctona mediante el reconocimiento de huellas y el seguimiento con cámaras trampa, dispositivos que permiten registrar el comportamiento de las especies sin alterar su hábitat.

Como complemento técnico a la labor en el territorio, se sumó una capacitación en el uso del sistema de información geográfica QGIS, que facilita la organización, análisis y representación de la información recolectada en el campo.