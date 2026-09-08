Estudiantes de la carrera de Guardaparque iniciaron sus prácticas profesionales en Las Piedras
Alumnos de la carrera comenzaron tareas de campo en el área natural protegida municipal. Desarrollan relevamientos de vegetación y fauna, monitoreo de uso público y capacitaciones en sistemas de información geográfica.
La Reserva Natural Las Piedras recibió a estudiantes de la carrera de Guardaparque que comenzaron el desarrollo de sus prácticas profesionalizantes en el predio. La propuesta busca vincular los contenidos académicos con la labor cotidiana de conservación y manejo de las áreas protegidas de la ciudad.
Acompañados por técnicos y referentes del área, los alumnos iniciaron relevamientos de vegetación nativa para registrar las especies presentes y controlar su evolución. De igual forma, llevaron a cabo el monitoreo de vegetación exótica leñosa, un diagnóstico necesario para organizar las futuras estrategias de control y manejo dentro del espacio natural.
En relación con la atención al público y el cuidado del lugar, los estudiantes evaluaron el estado de los senderos y el uso de los espacios recreativos para medir el impacto de las visitas. Asimismo, las tareas incluyeron el monitoreo de fauna autóctona mediante el reconocimiento de huellas y el seguimiento con cámaras trampa, dispositivos que permiten registrar el comportamiento de las especies sin alterar su hábitat.
Como complemento técnico a la labor en el territorio, se sumó una capacitación en el uso del sistema de información geográfica QGIS, que facilita la organización, análisis y representación de la información recolectada en el campo.