Estudiantes sumó otra página dorada más a su historia plagada de éxitos y venció a Flamengo de Brasil por 3-2 en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 en ambos partidos, para clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026.

El mote de héroe le quedó al guardameta uruguayo Fernando Muslera, que se volcó sobre su poste derecho para quedarse con tres remates, de Jorginho, Lucas Paqueta y Bruno Henrique, para así sellar el acceso al duelo decisivo.

Para el conjunto argentino convirtieron, desde los 12 pasos, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, con el remate errado de Edwuin Cetré, mientras que los goleadores en la tanda decisiva del local fueron Giorgian De Arrascaeta y Leo Pereira.

Además, como un agregado emotivo extra, el “Pincha” tuvo que jugar desde los cinco minutos del segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

Así, Estudiantes clasificó a la sexta final de Copa Libertadores de su historia, la primera desde 2009, y a su primera final internacional desde la Recopa Sudamericana 2010, que lo hará enfrentar al Palmeiras brasileño el 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Puede interesarte

El primer acercamiento de la noche fue de la visita, a los dos minutos, con un disparo lejano y centralizado del defensor Santiago Núñez, que salió a las manos del arquero Agustín Rossi y no le supuso problemas.

Estudiantes tuvo su primera llegada de peligro a los 15 minutos, cuando un córner con muchísimo efecto al segundo palo fue bajado dentro del área por Leandro González Pirez con una pelota que se metía por el segundo palo, aunque un manotazo salvador de Agustín Rossi evitó el tanto.

En el rebote, Marcos Rojo definía al gol, pero el delantero Samuel Lino alcanzó a cruzar el pie para desviar a un nuevo córner.

Solo un minuto más tarde, el volante Baltasar Rodríguez sacó un derechazo potente con comba hacia afuera a más de 30 metros del arco rival, con un tiro que generó una estirada destacable de Rossi, que pudo desviar para que la pelota pegue en el palo y se vaya.

El local llegó por primera vez a los 23 minutos, con un taco de Pedro para el derechazo de primera de Emerson Royal, que Núñez pudo bloquear en su camino al segundo palo, por delante del posicionamiento de Fernando Muslera.

Nueve minutos después, Pedro tuvo lugar para trepar por derecha tras una gambeta y encontró espacio en la defensa rival para meterse al área y quedar frente al arquero rival, aunque optó por cruzar un centro atrás que fue impreciso por muy poco.

Puede interesarte

Cuando apenas iban cuatro minutos del segundo tiempo, Baltasar Rodríguez cometió una infracción sobre el borde del área grande, que le hizo ver la segunda tarjeta amarilla de la noche y obligar al “Pincha” a jugar casi todo el complemento con 10 hombres.

A partir de la diferencia numérica, el partido fue monotemático: un Flamengo mayormente inconexo merodeaba el área, pero sin encontrar espacios ante el conjunto platense, que se pasó el resto del encuentro replegado y tuvo que resignar el contraataque.

A los cinco minutos, un tiro libre cercano al área de Lucas Paqueta buscaba el poste derecho de Muslera, a media altura, pero el guardameta uruguayo alcanzó a despejarlo.

No hubo más llegadas hasta los 36 minutos del segundo tiempo, con un pase que Paqueta levantó preciso al segundo palo para la aparición por derecha de Gonzalo Plata, que quedó frente a frente con Muslera pero no le dio dirección a su cabezazo, que explotó en el pecho del guardameta uruguayo, de achique efectivo.

Cinco minutos después, un centro desde la derecha al primer palo habilitó el cabezazo al segundo palo de Paqueta: Fernando Muslera “hizo vista” y observó como la pelota se alejaba hasta pasar a centímetros del poste.

La última llegada del partido fue para el elenco de Alexander Medina, con una pared entre Tiago Palacios y Eros Mancuso y remate al segundo palo del enganche, que se fue muy desviado.

Aunque ya había tenido algunas buenas intervenciones dentro del tiempo reglamentario, el momento en el que Fernando Muslera terminó de calzarse la capa de héroe llegó en la tanda de penales: la intuición para tirarse sobre su poste derecho le hizo quedarse con los tiros de Jorginho, Paqueta y Bruno Henrique, con los que clasificó al “Pincha” a una nueva final.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Semifinal.

Partido de vuelta.

Flamengo (Brasil) 0-0 (2-3) Estudiantes. Global: 0-0.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Lucas Paquetá, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pirez, Joaquín Tobio Burgos; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.

Incidencia en el segundo tiempo: 49m. Baltasar Rodríguez expulsado (E).

Cambio en el primer tiempo: 38m. Tiago Palacios por Joaquín Correa (E).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Giorgian De Arrascaeta por Jorge Carrascal (F); 30m. Tiago Palacios por Marcos Rojo (E), Edwuin Cetré por Joaquín Tobio Burgos (E) y Adolfo Gaich por Guido Carrillo (E); 36m. Ayrton Lucas por Alex Sandro (F), Gonzalo Plata por Samuel Lino (F) y Bruno Henrique por Erick Pulgar (F), 43m. Joaquín Freitas por Pedro (F); 44m. José Sosa por Alexis Castro (E).

Definición por penales:

Para Estudiantes convirtieron Sosa, Mancuso y Tiago Palacios y erró Cetré.

Para Flamengo anotaron De Arrascaeta y Pereira, mientras que Muslera atajó los tiros de Jorginho, Paqueta y Henrique.

Fuente: Agencia NA