Durante la visita, estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UBA visitaron la Reserva, como parte de un recorrido destinado a conocer y analizar diferentes experiencias y estrategias de gestión de áreas naturales protegidas.

La actividad forma parte de una propuesta académica de la Cátedra de Biología de la Conservación, que contempla visitas a distintos espacios protegidos para que los estudiantes puedan conocer en territorio las particularidades de su manejo, conservación y uso público.

El recorrido incluyó diferentes áreas naturales de la región, entre ellas el Parque Nacional El Palmar, El Potrero de San Lorenzo, la Reserva Natural Termas del Guaychú y la Reserva Natural Las Piedras, permitiendo comparar distintas modalidades de gestión y conservación de los ambientes naturales.

En Las Piedras, el grupo pudo conocer las características del área, sus ambientes y biodiversidad, además de interiorizarse sobre las acciones que se desarrollan desde el Municipio de Gualeguaychú para la conservación, el monitoreo, la educación ambiental y el uso público responsable.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria destacaron la importancia de que estudiantes y futuros profesionales puedan acercarse a las áreas protegidas, conocer las problemáticas y desafíos que atraviesan estos territorios y valorar el trabajo que se realiza para su conservación.