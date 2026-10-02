Estudiantes de la UBA analizaron el manejo de áreas protegidas en Gualeguaychú
La Reserva Natural Municipal Las Piedras formó parte del itinerario académico de estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de una salida de campo de la Cátedra de Biología de la Conservación.
Durante la visita, estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UBA visitaron la Reserva, como parte de un recorrido destinado a conocer y analizar diferentes experiencias y estrategias de gestión de áreas naturales protegidas.
La actividad forma parte de una propuesta académica de la Cátedra de Biología de la Conservación, que contempla visitas a distintos espacios protegidos para que los estudiantes puedan conocer en territorio las particularidades de su manejo, conservación y uso público.
El recorrido incluyó diferentes áreas naturales de la región, entre ellas el Parque Nacional El Palmar, El Potrero de San Lorenzo, la Reserva Natural Termas del Guaychú y la Reserva Natural Las Piedras, permitiendo comparar distintas modalidades de gestión y conservación de los ambientes naturales.
En Las Piedras, el grupo pudo conocer las características del área, sus ambientes y biodiversidad, además de interiorizarse sobre las acciones que se desarrollan desde el Municipio de Gualeguaychú para la conservación, el monitoreo, la educación ambiental y el uso público responsable.
Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria destacaron la importancia de que estudiantes y futuros profesionales puedan acercarse a las áreas protegidas, conocer las problemáticas y desafíos que atraviesan estos territorios y valorar el trabajo que se realiza para su conservación.