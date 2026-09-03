Dos estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) perdieron prácticamente todas sus pertenencias tras el incendio de la vivienda que habitaban en Concepción del Uruguay.

El siniestro ocurrió este miércoles en un complejo de dúplex ubicado en la intersección de Posadas y 26 Oeste, en la zona oeste de la ciudad. El departamento funcionaba como vivienda estudiantil y era habitado por los dos jóvenes. El fuego destruyó por completo una de las unidades y afectó parcialmente a un departamento contiguo.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron para controlar las llamas. El fuego provocó daños totales en una de las unidades y se propagó hacia la vivienda contigua a través de elementos compartidos del cielorraso, aunque pudo ser controlado antes de que ocasionara mayores daños.

Luego de extinguir el incendio, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y ventilación. Hasta el momento las causas que originaron el fuego no fueron determinadas.

Campaña solidaria



Ante la pérdida de sus pertenencias, familiares, amigos y compañeros de los estudiantes organizaron una campaña solidaria para ayudarlos a recuperar los elementos básicos que necesitan para volver a armar su vivienda.

Solicitan especialmente ropa de mujer talle 42 y calzado talle 37, además de ropa de hombre talle 40 y calzado talle 43.

También necesitan ropa de cama, frazadas, toallas, artículos de cocina, muebles, electrodomésticos y cualquier otro elemento que pueda ser útil para una vivienda.

Quienes puedan colaborar con donaciones pueden comunicarse al 3454-741530 (Gustavo Sosa).

También se habilitó la posibilidad de realizar aportes económicos:

Alias: schmitt.daniela

CVU: 0000003100057423326477

Titular: Daniela Liliana Schmitt