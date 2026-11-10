El taller “Legumbres en nuestra mesa: ideas ricas, simples y económicas” se realizó en el Espacio Municipal de Primera Infancia (EMPI) Estrellitas, destinado a las familias de los niños que asisten a la institución.

La actividad estuvo a cargo de Gianella Lovatto, Julieta Vello, Cecilia Aphalo y Cintia Veronesi, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), quienes brindaron información y herramientas prácticas para incorporar estos alimentos a la alimentación cotidiana.

Durante el encuentro, las estudiantes presentaron diferentes variedades de legumbres y explicaron sus principales aportes nutricionales, así como su importancia dentro de una dieta variada y equilibrada, especialmente durante los primeros años de vida.

También compartieron recetas sencillas y económicas para preparar comidas con estos ingredientes, teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer alternativas accesibles que puedan incorporarse a los hábitos alimentarios de cada hogar.

Como parte de la jornada, se realizó una degustación de algunas de las preparaciones presentadas. Esta instancia permitió a las familias conocer nuevas formas de cocinar legumbres, realizar consultas e intercambiar experiencias sobre la alimentación de sus hijos.

El taller se desarrolló en el marco del convenio de prácticas entre la Dirección de Educación Municipal y la UNER, que posibilita la participación de estudiantes universitarios en actividades educativas y comunitarias, vinculando su formación académica con experiencias de trabajo en territorio.

De esta manera, la propuesta permitió acercar conocimientos sobre alimentación saludable a las familias del EMPI Estrellitas, mediante recursos prácticos para la preparación de comidas y el aprovechamiento de alimentos nutritivos y económicos.