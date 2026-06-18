Estudiantes del Instituto Superior de Arte realizan tareas de conservación preventiva sobre una colección de libros de actas del directorio del exFrigorífico Gualeguaychú, resguardada en el Museo de la Memoria Popular.

La intervención se desarrolla en el marco de la cátedra E.D.I. “Conservación de Obras Artísticas y Culturales”, a cargo de la museóloga Natalia Derudi, y permite aplicar conocimientos específicos sobre el cuidado de bienes culturales y documentales.

La colección fue recientemente donada por Patricio Álvarez Daneri, quien conservó durante años estos materiales de gran valor histórico. Está compuesta por seis libros de actas que abarcan el período comprendido entre 1940 y 1968, vinculados al funcionamiento del directorio del exfrigorífico Gualeguaychú.

Si bien los ejemplares presentan un buen estado general, durante el relevamiento se identificaron distintos deterioros asociados principalmente a agentes biológicos, como la presencia de carcomas, insectos bibliófagos y hongos en sectores con manchas y signos de haber estado expuestos a condiciones de humedad.

Cada estudiante realizó un análisis detallado del ejemplar asignado, con registro técnico y fotográfico. A partir de ese diagnóstico, se llevaron adelante tareas de limpieza mecánica superficial y remoción de elementos que podrían afectar la integridad de los documentos a largo plazo.