La iniciativa surgió en el marco de la asignatura Sujetos de la Educación. Los estudiantes venían trabajando con su profesora Maria Peruzzo sobre los derechos humanos y su vulneración.

“Frente a esa realidad y a partir del análisis de casos de la ciudad, decidimos llevar este Proyecto `Sujetos Solidarios´ para brindar un abrigo de manera gratuita a quienes lo necesiten para pasar de mejor manera el frío”, contó Peruzzo a Ahora ElDía.

La primera jornada tuvo lugar el miércoles 17, pero la próxima semana, específicamente el 24 de junio, volverán a montar el perchero solidario en la Plaza San Martín. Para ello, necesitan la colaboración de toda la comunidad de Gualeguaychú con donaciones de ropa para todas las edades y géneros.

Las prendan pueden acercase al Instituto Superior de Perfeccionamiento y Enseñanza Docente (Isped) ubicado en la calle Rivadavia al 549 por la mañana y la tarde.