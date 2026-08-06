La iniciativa surge en el marco de la asignatura Sujetos de la Educación del Profesorado de Artes, y tiene como objetivo brindar un abrigo de manera gratuita a quienes lo necesiten. Sin embargo, el jueves 20 de 8.30 a 11 horas harán una jornada especial con eje en el Día del Niño.

“Seguiremos teniendo el perchero con prendas de abrigo, en este caso enfocaremos para niños, y realizaremos juegos para que ellos pasen un lindo rato, con chocolatada caliente, jugo, algunas golosinas, y regalitos para mimarlos en su día”, contó la docente María Peruzzo quien guía este proyecto pedagógico y educativo.

Y agregó: “La gente puede colaborar con abrigo para los niños, juguetes en buen estado y artículos como lápices, hojas en blanco, crayones, o sino también tendremos un alias destinado para juntar dinero y comprar golosinas, chocolatada, y demás insumos que serán utilizados ese día para ellos”

Las donaciones deben acercarse al Instituto Superior de Perfeccionamiento y Enseñanza Docente (Isped) ubicado en la calle Rivadavia 558.



El proyecto del Perchero solidario seguirá todo el año y agregará más propuestas, como corte de pelo gratis, prendas de ropa lisas para intervenir en el momento y llevarse algo único, entre otras.