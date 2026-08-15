studiantes de La Plata goleó por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico platense, estirando la racha positiva ante su máximo rival, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles del triunfo los hicieron Eros Mancuso a los 43 del primer tiempo; Thiago Palacios, Joaquín Tobío Burgos y, finalmente, Alexis Castro, a los 15, 25 y 39 minutos del complemento, respectivamente. Además, para el "Lobo" fueron expulsados Alexis Steimbach y Germán Conti.

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Fuente: NA