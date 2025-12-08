Estudiantes se impuso 1-0 sobre Gimnasia en un histórico clásico de La Plata y se clasificó a la final del Torneo Clausura. Tiago Palacios marcó el tanto que le dio la victoria al Pincha en el Bosque. El elenco de Eduardo Domínguez, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), chocará contra Racing -que le ganó a Boca Juniors en la Bombonera- por el título del certamen local de la Liga Profesional.

El desarrollo del enfrentamiento fue notablemente parejo. Ambos equipos tuvieron dificultades para imponer las condiciones en la cancha y la fricción en la mitad del terreno de juego predominó a lo largo de los 90 minutos.

El punto de inflexión en el clásico llegó a los 16 minutos del complemento: Edwin Cetré lanzó un centro rasante desde la banda izquierda para la llegada de Tiago Palacios, quien únicamente tuvo que empujar la pelota para estampar el 1-0. Desde entonces, el León controló el trámite del duelo y jugó con la impaciencia del Lobo.

La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes se jugará el próximo sábado 13 de diciembre, con horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.