Los estudiantes participantes de Guale Joven 2026 completaron la realización de los murales correspondientes al rubro Arte Urbano. Las obras quedaron plasmadas sobre el muro perimetral de la ex Unidad Penal N° 2, ubicado en calle Tala, renovando el espacio público con las propuestas creativas de los estudiantes secundarios de Gualeguaychú.

A lo largo de las jornadas de trabajo, los jóvenes llevaron a gran escala los bocetos previamente seleccionados por el jurado, abordando temáticas vinculadas a la identidad local, la memoria colectiva, la historia y las problemáticas sociales actuales.

Los trece murales realizados en calle Tala pertenecen a las siguientes instituciones educativas:

- 4° A – Instituto José María Bértora: “Reflejos de pedazos”.

- 4° A y B – Instituto Secundario D-220 Juventud Unida: “Raíces de nuestra identidad”.

- 3° U – Instituto Secundario Nuestra Señora de Fátima: “Dos realidades, un horizonte”.

- 3° 2ª – Escuela Secundaria N° 8 María América Barbosa: “He ofrecido mi corazón a la patria”.

- 6° B – Instituto Agrotécnico: “Frente a mí”.

- 5° A – Instituto Agrotécnico: “Mi arte, mi identidad”.

- 5° B – Instituto Agrotécnico: “A orillas del recuerdo”.

- 5° 1ª – ENOVA: “La memoria persiste”.

- 6° 6ª – Colegio Luis Clavarino: “Unidos como un solo pueblo”.

- 5° 3ª – Colegio Luis Clavarino: “Gritos detrás del silencio”.

- 4° U – Instituto Secundario D-236 Sirio Libanés: “Desenredar el miedo”.

- 3° B – Instituto Pío XII: “Donde ningún grito sirve para salvar a una flor de ser arrancada”.

- 4° U – Instituto Ruperto Gelós: “Mentiras de azúcar”.

Cierre y entrega de premios

La edición 2026 del certamen estudiantil tendrá su acto de cierre mañana viernes 27 de noviembre en el Teatro Gualeguaychú. Durante la ceremonia se anunciarán los puntajes finales de todas las disciplinas y se realizará la entrega de premios a los cursos ganadores, poniendo fin a un nuevo ciclo de expresión artística, participación juvenil e integración entre las escuelas de la ciudad.