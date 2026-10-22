Estudiantes de La Plata buscará hacer historia este jueves por la noche en el mítico Estadio de Maracaná. El equipo argentino se mide ante Flamengo con el objetivo de alcanzar la final de la Copa Libertadores, donde ya espera Palmeiras.

De cara a este trascendental encuentro, el director técnico del Pincha, el uruguayo Alexander Medina, ya tiene definido el equipo titular. La gran novedad en la formación es la presencia de Marcos Rojo en la zaga central. El defensor fue habilitado tras una apelación presentada por la institución ante el TAS y compartirá la defensa con Santiago Núñez.

El resto de la línea defensiva estará integrada por los laterales Eros Mancuso y Tomás Palacios, mientras que en el arco se mantendrá el uruguayo Fernando Muslera. En la mitad de la cancha, el entrenador apostó por Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos y Baltasar Rodríguez, este último incorporado recientemente desde Racing.

En el ataque, la responsabilidad goleadora recaerá sobre Tiago Palacios y Guido Carrillo. El encuentro de ida, disputado en La Plata, finalizó igualado sin goles, por lo que el duelo en Brasil definirá al segundo finalista del certamen continental.

La posible formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.