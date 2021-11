Estudiar economía online de forma totalmente gratuita

Mantenerse informado, hoy en día, es una premisa para considerarse un ciudadano del siglo XXI. Un objetivo alcanzable en el mundo de la economía (como de tantos otros) desde que internet democratizase el acceso a la información. Ahora, cualquier persona, sin importar su nivel de estudios, económico o sociocultural, tiene la posibilidad de formarse en el campo que más le interese, tan solo necesita un dispositivo, como un smartphone, y conexión a internet.

En este sentido, cada día hay más personas que sienten la necesidad de manejarse mejor en el campo de las finanzas. Un recurso que servirá tanto para optimizar su situación económica y mejorar en su calidad de vida, como para aspirar a progresar en su entorno laboral.

La importancia de estudiar economía

Durante mucho tiempo se ha hecho pensar a la población que la economía era algo sumamente complejo y que el ciudadano de pie no podía comprender, ni debía perder su tiempo en ello. La imagen ofrecida era confusa y las personas que se interesaban por este aspecto tan importante para la vida en sociedad tenían pocas opciones para acceder a su conocimiento.

Sin embargo, la economía es el motor que mueve el mundo y está presente en cada uno de los actos personales y sectores de la vida en sociedad, por lo que es más que interesante mantenerse informado en este campo. Afortunadamente, ya es posible estudiar economía gratis en internet gracias páginas webs especializadas que ofrecen a sus lectores información de calidad. Economipedia es un ejemplo referente en este sentido.

Economipedia es una plataforma de educación económica que ofrece acceso al conocimiento financiero y a todas sus materias relacionadas. El principal objetivo de los profesionales que han creado esta página es difundir el conocimiento y manejo de la economía, porque piensan que la educación es el pilar sobre el que se apoya el desarrollo de personas y pueblos.

El manejo de las finanzas está presente en la vida diaria de cualquier persona, de hecho, se ha convertido en una de las ciencias que más afecta al ser humano. Es necesario un acercamiento al ciudadano para facilitar su comprensión, ya que inexplicablemente, no está presente en las escuelas o institutos.

¿Para qué sirve estudiar economía?

La economía y las finanzas son una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de las personas. Permite controlar los ingresos y los gastos, fomentar el ahorro, y trata conceptos básicos como la inversión y la inflación, los cuales afectan en el día a día de las personas. Una educación sólida en ambos conocimientos hace que el usuario haga un mejor uso de sus recursos.

Al ser una ciencia de gran interés para los ciudadanos, la economía debe ser cercana de forma que todo el que esté interesado pueda comprenderla, al menos en sus niveles más esenciales y que afectan a su cotidianidad. Este es el propósito fundamental de Economipedia, hacer la economía comprensible y práctica, con un punto de vista neutral, dejando de lado ideologías políticas. Sus valores son el máximo rigor académico, la sencillez para que los artículos sean fáciles de entender, utilizando un lenguaje cercano, y la imparcialidad, pues como herramienta de gestión la economía no está relacionada con ninguna ideología política.

Aunque la educación formal no siempre está al alcance de todos, internet sí hace posible que las personas se mantengan informadas sobre los temas que les interesan o que tienen un peso importante en día a día, tal y como ocurre con la economía y las finanzas.

Recurrir siempre a fuentes fiables

El único inconveniente que presenta estudiar en internet sobre cualquier tema es la enorme cantidad de páginas webs que se encuentran sobre este y cualquier otro tema. Algunos de estos sites no presentan ningún tipo de filtro, por lo que no siempre la información a la que se accede es rigurosa. Es esencial, por tanto, saber elegir las fuentes a las que se accede para no perder el tiempo con información irrelevante o que, directamente, no es cierta o lleva a confusión.

El equipo de Economipedia lo forman expertos en diferentes áreas de la economía a la que han dedicado años de estudio. Los textos que se encuentra publicados en esta web han pasado por tres revisiones, la del experto que lo redacta y dos economistas más. Además, como los tiempos cambian, los textos sufren revisiones constantes para mantenerse siempre actualizados.

Por otra parte, cabe destacar que los datos que utilizan en sus rankings se obtienen de fuentes fiables: las cuentas anuales de las empresas, de documentos públicos o de los documentos financieros de entidades especializadas. Ejemplos de esto son; Bloomberg y entidades gubernamentales nacionales, como puede ser el Banco de España, Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal (FED), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, la Asociación de bancos de la Argentina, la CIA y entidades supranacionales como el Eurostat, CEPAL, OCDE y la ONU. En cualquier caso, cuando se recurre a otras fuentes, estas se incluyen en las entradas de cada artículo.