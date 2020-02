"Es una empresa que ha sido damnificada de una estafa", aclaró el fiscal de la causa

La desaparición de alrededor de 400 millones de pesos de la empresa R.P.B, popularmente conocida por “Baggio” por el apellido de la familia dueña, llamó la atención de buena parte de la sociedad local.

La historia, dada a conocer por eldiaonline.com el último sábado, dejó entrever las diferencias familiares que se ventilaron, esta vez, luego de la denuncia de la desaparición de 400 millones de pesos. ¿Fue estafa o vaciamiento?, se preguntó ElDía, haciéndose eco de las dos versiones que sostienen fuentes de la propia firma.

Embed

A ello se refirió el fiscal Guillermo Biré, quien investiga la causa. Lo hizo en diálogo con ElDía desde Cero, donde contó que si bien la denuncia tomó “estado público en los últimos días, la causa da inicio el 2 de enero, cuando se realizó en la Comisaría Séptima y fue a mi Fiscalía”.

Sobre la interna familiar, el fiscal dijo que “en la causa que yo tengo no aparece nada de eso”. Y aclaró: “Creo que la empresa tiene una sola parte. No hay partes en la empresa, hay una sola parte; es una empresa que ha sido damnificada de una estafa. Eso es lo que tengo en el legajo, ahora, si hay situaciones familiares de por medio, cuando se vea reflejado en el legajo lo podré contestar”.

Lo que sí puedo decir es que se fueron librando órdenes de pago de servicios en cuotas importantes, por caso 1 millón de dólares, hacia un conocido banco

Lo que sí puedo decir es que se fueron librando órdenes de pago de servicios en cuotas importantes, por caso 1 millón de dólares, hacia un conocido banco

Por otra parte, sobre los hechos Biré dijo que todavía no puede dar detalles, porque no hay ninguna persona imputada al momento. “Lo que sí puedo decir es que se fueron librando órdenes de pago de servicios en cuotas importantes, por caso 1 millón de dólares, hacia un conocido banco” y que “la empresa es cliente de ese banco de una forma irregular, porque la empresa no paga ese tipo de prestaciones”, indicó respecto a los servicios pagados por R.P.B.

Además, hay una característica sobre los pagos que también llama la atención de quien investiga los hechos ocurridos en diciembre: “No fueron realizados por la persona que habitualmente hace los pagos internacionales. Los pagos e realizan en un pago de acá y se remitieron al exterior” en este caso.

Por otro lado, respecto a la identidad de quien retiró el dinero en el exterior, Biré dijo que “eso es lo que se está investigando” y habló de la posibilidad de que se haya hecho una cadena de trasferencias. Lo que complejizaría más la investigación.

En este sentido, el funcionario judicial dejó claro que esto recién comienza: “La investigación de una estafa es más compleja que la de un homicidio, para que se den una idea. Aunque la estafa sea menor, como las llamadas cuento del tío, que llaman de un supuesto banco y le piden un depósito. Bueno, esa investigación lleva más tiempo que un homicidio calificado”.