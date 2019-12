Etapa de alegatos: hoy se conoce el pedido de pena de la Fiscalía a Gutiérrez

Los querellantes Martín Britos y Rubén Virué van a acompañar la acusación formal de la fiscalía, pero seguramente que, al momento de requerir el monto de la pena, solicitarán que se aplique el máximo. El acusado afronta una imputación de homicidio simple que estipula una pena de 8 a 25 años de cárcel.

La tarea del defensor Pablo Di Lollo estuvo centrada en poner en crisis cada una de las pruebas que presentó la Fiscalía durante el debate y en argumentar que el consumo problemático de adicciones que padece su cliente fue determinante para cometer el crimen.

En su alegato de apertura, Di Lollo habló que Gutiérrez sufre de alteraciones de carácter cognitivo y que del día en particular no recuerda absolutamente nada. Incluso el propio acusado –sin responder a preguntas – declaró que de ese día no se acordaba de nada porque se había drogado todo el día.

Durante el transcurso del debate se escucharon las palabras de profesionales, como ser las bioquímicas que recepcionaron las muestras de sangre y orina que fueron extraídas a Gutiérrez en la etapa investigativa. Estas especialistas tomaron intervención en las muestras sobre alcoholemia y toxicología, y según se explicó a través de una videoconferencia desde Paraná, Gutiérrez tenía un metabolito de cocaína en orina, pero no tenía rastros de droga en sangre, ni cocaína, ni marihuana.

Simón Gighlione Bocalandro, el psiquiatra que trabaja para el Poder Judicial de Gualeguaychú y que tiene a su cargo las pericias de rigor para establecer si el imputado se encuentra dentro de los parámetros de normalidad, también declaró que el joven de 20 años no presentaba condiciones de inimputabilidad y estaba orientado en tiempo y espacio al momento de la entrevista.

Jorge Marañón, el médico que realizó el examen físico al joven recién detenido y extrajo las muestras de sangre, declaró ante el tribunal que Gutiérrez presentaba una lesión cortante en un dedo de su mano derecha, que presentaba una evolución menor a las 6 horas y era compatible con elemento filo cortante. Este profesional, al ser indagado por el fiscal Beherán, aseguró que Gutiérrez se encontraba orientado en tiempo y espacio, y que no tenía signos de abuso de sustancias. Esto lo pudo determinar a las preguntas de rigor que se hacen, como indicar que especifique día y horario, su DNI, y otras que sirven de ayuda.

Finalmente, después de todas las vicisitudes que la familia Bentancourt debió afrontar, hoy se escucharán los pedidos de pena por parte de los acusadores, y como los tiempos apremian por la llegada de la feria Judicial, es muy posible que el Tribunal presidido por Alicia Vivian no se tome una semana como comúnmente hace para deliberar, sino que serán unos pocos días, debido a que el 31 no hay actividad.