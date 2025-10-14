Se trata de la obra de recambio de adoquines de calle Andrade y reconstrucción de la trama vial en la cuadra comprendida entre Rucci y Rocamora.

Actualmente se realiza la colocación completa de los nuevos adoquines articulados de hormigón, tarea que marca el tramo final de la intervención.

Antes de llegar a esta instancia, se llevó adelante un proceso de reconstrucción integral de la cuadra, la cual incluyó el retiro total de los antiguos adoquines, la nivelación y compactación del suelo, y la ejecución de una base de hormigón estructural H13 de 15 centímetros de espesor, con una resistencia de 130 kg/cm².

Sobre esa superficie se dispuso una capa de arena compactada, que sirve como asiento para el adoquinado articulado y que garantiza la absorción de cargas, la durabilidad del pavimento y una terminación uniforme.

El nuevo adoquinado —de hormigón premoldeado tipo intertrabado— se adapta al tránsito urbano y al entorno patrimonial del microcentro y mantiene la identidad estética tradicional, pero con materiales modernos que aseguran mayor resistencia y facilidad de mantenimiento.

Además, se ejecutaron nuevos cordones cuneta a ambos lados de la calzada, los que mejoran el escurrimiento pluvial y delimitan con precisión la zona de rodamiento.

En total, la obra abarca una superficie total de 463,40 metros cuadrados, correspondientes a los 66,20 metros lineales de la cuadra, con un ancho de 7 metros —5,40 metros de calzada y 0,80 metros de cordones cuneta por lado—.

Una vez finalizadas las tareas de ajuste y limpieza, se procederá al sellado final de juntas con arena fina y compactación, previo a la habilitación del tránsito vehicular.