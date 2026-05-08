Esta semana se completaron las tareas previas a la colocación de la carpeta asfáltica en el boulevard Pedro Jurado, en el tramo comprendido entre Artigas, a la altura de la Terminal de Ómnibus, y Urquiza.

Personal de la Dirección de Obras Públicas ejecutó la limpieza de las superficies tratadas con base negra y bacheo profundo y dejó listas las calzadas para recibir el riego de liga, que es una capa delgada de emulsión asfáltica aplicada a presión sobre el pavimento existente para garantizar la unión entre la base y la nueva cubierta.

Sobre ese riego, las cuadrillas extendieron el Geotextil a lo largo de toda la calzada. Se trata de un trabajo manual que demandó el despliegue coordinado de varios trabajadores para desenrollar y tensar los paños del tejido con precisión milimétrica a fin de evitar pliegues o desalineaciones.

Una vez fijado el Geotextil, se procedió al granceo fino, una técnica que consiste en distribuir a pala una mezcla asfáltica fina en caliente sobre la manta ya colocada, con el propósito de asegurar la adherencia entre el tejido, el riego de liga y la capa estructural inferior.

Todo el material utilizado en estas etapas fue producido y procesado en la Planta de Asfalto Municipal, que también será la responsable de proveer la mezcla para la carpeta definitiva.

De esta manera, la calzada quedó cubierta por la malla del Geotextil, con una superficie uniforme que recorre varios bloques de longitud y que serán las zonas que se intervendrán a partir de la semana que viene con la última fase de los trabajos.

En otras palabras, el lunes próximo, a primera hora, comenzará la colocación de la carpeta asfáltica, el paso final del plan de reconstrucción total del boulevard.

Para esa etapa, la administración municipal adquirió 92,5 toneladas de asfalto modificado tipo AM3 marca Shell, con una inversión superior a los 232 millones de pesos, un material que incorpora polímeros a la fórmula tradicional y que mejora sustancialmente la elasticidad, la resistencia y el comportamiento de la mezcla ante variaciones térmicas extremas.

Esta tecnología reduce la aparición de deformaciones y huellas, extiende la vida útil de la carpeta y disminuye la frecuencia de reparaciones, lo que la convierte en la alternativa más eficiente para una arteria de alto tránsito como el Pedro Jurado.

Los trabajos comprenden la reconstrucción de aproximadamente 20.000 metros cuadrados de calzada —el equivalente a 48 cuadras de longitud convencional— con una inversión total que superará los 1.000 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos propios del municipio y ejecutada por la Planta de Asfalto y el personal municipal, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.