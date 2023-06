El precandidato a gobernador del kirchnerismo había deslizado que Etchevehere “dejó familias sin sustento, que tenía peones en condiciones de esclavitud”. “Me sorprende el uso despectivo que utiliza el precandidato del oficialismo para referirse a los trabajadores. Porque entonces – se preguntó- ¿Quién es la casta?

Siguiendo su razonamiento y su forma de tildar a los empleados, no me queda duda que a los trabajadores municipales los llama peones”, dijo Etchevehere. “Bahl, como tantos otros pícaros, menciona a Luis Etchevehere, que es mi hermano, no soy yo. Y tiene el descaro de hablar de la deuda que dejaron los otros. Que no se haga el distraído, a la deuda monstruosa en lo económico, social, de salud, de educación, de empleo y de seguridad, la dejaron Cristina y el kirchnerismo del cual él es parte y quiere seguir siendo, para llevar a cabo un interminable plan de empobrecimiento”.

Finalmente, el precandidato a gobernador de Milei aclaró que “Bahl tiene que quedarse tranquilo. Conozco Paraná y toda la provincia muy bien, porque trabajé toda la vida en la actividad privada recorriendo la provincia, no prendido de la teta del Estado como él. Habría que ver si Bahl conoce su ciudad, donde la gente busca comida en la basura, como se ve en la imagen que muestra a una de las víctimas de la casta en Entre Ríos”.