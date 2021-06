Etchevehere cuestionó a Frigerio y desde Juntos por el Cambio salieron a cruzarlo

Parece que la interna de Juntos por el Cambio será una de las más aguerridas en las próximas elecciones. Por lo menos así lo demuestran los cruces y críticas desde varios de los espacios que forman parte del frente opositor.

Esta vez fue el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien encendió la mecha: criticó abiertamente y con dureza a su par en el Gabinete de la presidencia de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, quien ya expresó su intención de liderar la oposición en Entre Ríos.

"Una persona que no vivió y no vive en la provincia de Entre Ríos, que viene cada dos o tres semanas y da una vuelta, no lo veo como algo que pertenezca a la provincia. Me parece raro", cuestionó el ex ministro de Agroindustria.

"Con tantos buenos dirigentes que hay en la provincia de Entre Ríos, parece forzado que venga un dirigente de otra provincia, que no vive en la provincia, a querer ser candidato", continuó Etchevehere en diálogo con radio UNER de Paraná

Las críticas del ex titular de la Sociedad Rural, que semanas atrás se reunió con Mauricio Macri y que no descarta postularse en las próximas primarias, marcan el primer contrapunto fuerte para la estrategia del ex ministro del Interior, que ya está de campaña desde hace tiempo en Entre Ríos y parecía tener el camino allanado para ser el candidato a diputado nacional.

El respaldo a Frigerio

Los diputados nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese; el presidente del PRO Entre Ríos Eduardo Caminal; y el diputado provincial Manuel Troncoso criticaron duramente las declaraciones del ex ministro Luis Miguel Etchevehere y respaldaron la candidatura de Rogelio Frigerio.

"No me sorprenden las declaraciones de Etchevehere. Es de esperar de dirigentes que no aportan al espacio y son oportunistas. Rogelio está trabajando en un proyecto para la provincia. Etchevehere está buscando un cargo", disparó el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, Gustavo Hein.

“Desde nuestro espacio político el único que hasta el momento planteó un proyecto transformador para la provincia fue Frigerio, y entendemos que encarna los valores e ideas que buscamos representar cómo partido”, afirmó el presidente del PRO de Entre Ríos, Eduardo Caminal, que además sostuvo “necesitamos más unión y proyectos en Juntos por el Cambio, que es justamente lo que representa Frigerio: consenso y diálogo. Las discusiones que plantea Etchevehere no ayudan a lograr ese objetivo”, concluyó.

Otra dirigente que se sumó a las críticas fue la diputada nacional Alicia Fregonese. "Nadie debe acusar con el dedo si alguien es de una provincia o de otra. Conozco hace muchos años a Frigerio, sé de compromiso por la provincia y los entrerrianos", aseguró.

Por último, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Manuel Troncoso, sintetizó: "las declaraciones de Etchevehere parecen de un dirigente del kirchnerismo y no de alguien que quiere sumar sus esfuerzos para transformar la provincia”.