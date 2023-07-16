El candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere, en su visita este sábado a las localidades de Ramírez, Victoria y Gualeguay, afirmó que “una de las prioridades de nuestro plan de gobierno es reivindicar al sector productivo, que ha sido usado por los distintos gobiernos sin recibir un solo beneficio”.

En ese sentido, Etchevehere aseveró que eliminará “todos los impuestos distorsivos e injustos que ahogan al que trabaja y produce, que van a los bolsillos de la vieja política y no vuelven en obras para la gente”.

Más adelante, adelantó que “los entrerrianos deben saber que vamos a apoyar firmemente la inversión privada, como una auténtica revolución provincial”.

Etchevehere estuvo acompañado en su recorrida por la candidata a vicegobernadora, Mayda Spiazzi; los candidatos a diputados nacionales, Beltrán Benedit y Candelaria Bartoloni, y los candidatos a diputados provinciales, Liliana Salinas y Fabio Schneider.

En Gualeguay fue recibido por el candidato a intendente, Agustín Gianini; la candidata a viceintendente, Diana Gorosito Etcheverry; el candidato a senador departamental, Rodolfo Bustos, y el candidato a diputado provincial, Carlos Damasco.