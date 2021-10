Etiquetado frontal: Gaillard le apuntó a sus pares entrerrianos

“Los legisladores entrerrianos Gabriela Lena, Gustavo Hein y Jorge Lacoste, de Juntos por el Cambio, decidieron no dar quórum y por lo tanto no se pudo tratar un tema tan importante para la salud humana como el del etiquetado frontal de alimentos”, sostuvo la diputada del Frente de Todos, que destacó el acuerdo unánime para dar sanción a este proyecto por parte de todas las organizaciones de salud, de especialistas en nutrición, de grupos de personas que concientizan en distintos temas como diabetes o hipertensión, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Para la legisladora, que también es candidata, “el proyecto permite que como consumidoras y consumidores podamos contar con la información completa acerca de la composición nutricional de los alimentos, reconocer fácilmente aquellos que tienen exceso en sodio, grasa o azúcares, y evitar así condiciones que favorecen enfermedades crónicas no transmisibles”, indicó y lamentó que sus pares se negaran a tratar el mismo en detrimento de la salud de las personas.

Como integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados de la Nación, Gaillard ha realizado aportes a la iniciativa parlamentaria luego de trabajar junto a referentes de la provincia en el tema: la presidenta del Colegio de Nutricionistas, Ariana María y a otras integrantes como Laura Larrateguy, y junto al director de Bromatología de la provincia, Pablo Basso.

“Esta situación que se produjo hoy en el recinto muestra claramente dónde tienen que estar las prioridades en materia de políticas públicas”, sostuvo la diputada y agregó: “Entendemos que el Estado tiene que estar presente para obligar a las empresas a brindar la información sobre los contenidos de los productos que se ofrecen en el mercado, de manera clara y sencilla para garantizar el acceso a la información, como un derecho básico, pero hay quienes responden al lobby de ciertas empresas antes que a la salud de la población”. (Página Política)