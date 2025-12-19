El comercio de Gualeguaychú atraviesa, quizás, el momento más difícil de toda su historia. La caída del consumo por el deterioro del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones, el valor altísimo de los alquileres y de los servicios e impuestos, el éxodo de 25 de Mayo y de Urquiza de pequeños y medianos comercios de inversores locales para la llegada de minishoppings de capitales extranjeros se ha tornado un coctel explosivo muy complejo para los comerciantes de la ciudad, que terminan sacrificando una habitación de su hogar para vender por Internet.

En este complejo escenario es que Eugenia Garbino asume la presidencia del Centro de Defensa Comercial e Industrial (CDCI), que supo tener sus años gloriosos consiguiendo logros para la comunidad como la instalación del cuartel de Bomberos Voluntarios, o la creación de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú. Lejos del apogeo, la renovación y la impronta femenina de su flamante presidenta intentará volver a contagiar a la comunidad de comerciantes locales, que en la actualidad padecen el desánimo producto de la crisis económica. Así, lo reflejó en su charla con Ahora ElDía.

¿Cuándo arrancaste a trabajar como comerciante?

Hace 37 años que trabajo en Indumentaria Líder con mi padre, Héctor Massaferro. Estuve en todos los locales y ahora tengo una franquicia. Hace 6 años que estoy en el Centro de Defensa y nos juntamos cada 15 días. Ahí estamos, luchándola.

¿Qué sentís que representa el CDCI? ¿Qué era antes y qué es hoy?

Fue muy importante porque hizo cosas grandiosas: fue parte pionera para que la ciudad tenga bomberos voluntarios, cooperativa eléctrica… Fue glorioso en su momento; claro que eran otras épocas, había comercios grandes con muchos años. Hoy solo quedan unos pocos. Hay mucha gente nueva; muchos locales, pero sin muchos empleados. La mayoría los atienden sus dueños o tienen un solo empleado. Cada vez está más difícil la situación. Desde el Centro hacemos muchas cosas que vamos a empezar a comunicar. De todas maneras, estamos atravesando un contexto económico complicado y hay demasiados negocios que la están pasando mal.

¿Cuáles son las problemáticas de los comerciantes de la ciudad en la actualidad?

Hoy hay mucha preocupación, se plantea el tema de los comercios extranjeros que tienen demasiados rubros y no tienen empleados o los tienen de manera irregular. Obviamente esto es a nivel nacional, no sólo en la ciudad, pero algo deberían hacer para que todos paguemos los mismos impuestos. Es muy caro lo que se paga por las tarjetas de crédito, son una bomba las tasas, los alquileres en el centro son muy costosos, por eso muchos se están yendo y eso hace que vengan otros de afuera. Es muy desleal la competencia. Y, sin embargo, no es que sea tan barato comprar en esos locales, sino que se transformó en una costumbre del consumidor. También es cierto que ya no existe la fidelidad como había antes, más allá de que algunos negocios sigan manteniendo la cuenta corriente con clientes específicos.

Puede interesarte

¿Impacta la llegada de las plataformas chinas?

Sí, mucho. Ahora comprar por ahí es facilísimo y no pagan nada de impuestos. Eso a los negocios los está matando. Me decía un comerciante que no sabía si se iba a ir de donde está actualmente para abaratar costos o cerrar de forma definitiva. Todas estas problemáticas son las que tenemos que encontrarle una solución.

En este contexto que describís, ¿qué sentís que podés aportar o cuáles son tus objetivos?

Nunca pensé que iba a ser Presidenta, querían que fuera una mujer porque nunca había sido y estamos en una era que la mujer tiene mucho protagonismo principalmente en los comercios. Tuvimos una reunión de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) en la ciudad y el 70% éramos mujeres. Además, soy “de demostrador”, en la comisión no hay tanta gente que atienda al cliente. Todo eso, más el apoyo que recibí, fue determinante para dar el sí.

La situación económica y de consumo no es la mejor. Tenemos que empezar a charlar y buscar soluciones, obviamente con la comisión porque sola no puedo hacer nada. La idea es acercar más a los comerciantes al Centro para que se comprometan y para que juntos encontremos nuevas ideas, más creativas, para salir adelante.

El otro tema en el que voy a trabajar es el de los impuestos para ver si podemos bajar ese costo fijo que tienen todos los comerciantes. Y, finalmente, me gustaría que la gente empiece a sonreír otra vez, porque es una tristeza lo que estamos viviendo: estamos mal, estamos tristes porque pasó esto de la importación que nos aniquiló y tenemos que encontrar una salida. Lo que vayamos a proponer, voy a insistir para que se concrete o por lo menos tener una respuesta, porque muchas veces sucede que, en las mismas reuniones, hablamos de algún tema y después queda ahí. Entonces tenemos que seguir los temas y cerrarlos. Soy una persona sencilla y con ganas de hacer, me gusta trabajar y ayudar.

¿Cómo se puede revertir esta crisis?

Una de las cosas más importantes es que los sueldos quedaron bajos, una persona tiene que pagar el alquiler de la casa, la comida, la luz, el gas y recién ver qué te queda para ver en qué gasta. Es entendible que se compre lo más barato por Internet. Me gustaría que eso no pasara y que los consumidores vuelvan recuperen el poder adquisitivo.

¿Piensan medidas en conjunto con el Municipio?

Estuvimos hablando con el director de Turismo Adrián Romero y él tiene ganas de, aunque sea en el verano, cerrar a las 20.30 horas; es decir, estirar la jornada. Estamos viendo de encontrarle la vuelta.

Su lucha contra el cáncer y la gestión para conseguir la combi

Eugenia tuvo cáncer hace nueve años y eso la marcó profundamente en su vida personal y en la lucha para que Gualeguaychú tenga su combi para transportar pacientes oncológicos.

“Al principio no quería saber nada con la combi porque pensé que iban a hablar todo el día de la enfermedad, pero una amiga me decía que fuera, que era muy ameno el viaje. Y la verdad es que tenía razón: me encontré con mucha contención y, a la vez, cada uno le pone su impronta, así que cuando terminaba alguien con su tratamiento nos íbamos a una plaza y comíamos algo todos juntos, nos sacábamos fotos, nos divertíamos. Como yo propiciaba todo eso, muchos empezaron a preguntarme sobre la combi. Pero un día se cortó el servicio y escribí algo en Facebook sobre el tema. A partir de ese momento, empezaron a llamarme: me habló Andrea Noguera, que era concejal. para reflotar un proyecto que tenía y un día fuimos un grupo de personas y charlamos con Martín Piaggio para que vuelva la combi. En enero del año pasado, cuando asume este Gobierno, me llama una chica preocupada porque una amiga tenía que viajar y lo de la combi se había terminado en diciembre. Me comuniqué con el concejal Juan Pablo Castillo, con Luis Castillo, con Pablo Alfaro y, finalmente, con Juan Ignacio Olano. Con la colaboración de todos ellos logramos que licitaron la combi. Es el orgullo más grande que tengo. Me encantaría poder lograr algo de esa magnitud estando al frente del Centro de Defensa”, concluyó.