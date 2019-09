Eva de Dominici, sobre el aborto: "Vivir un embarazo sin desearlo es una de las cosas más crueles"

"¿Por qué dijiste que vas a ser madre sintiendo el deseo de ser madre? ¿Sentís alguna diferencia entre la sociedad americana y la argentina?", preguntó Jorge Rial en América a Eva de Dominci, y ella respondió de forma contundente: "Resalté eso porque cuando yo me enteré de que estaba embarazada, estaba en una de las clínicas de acá, y lo que me sorprendió muchísimo fue que me dieron papeles con tres opciones: continuar el embarazo, abortar o dar en adopción".

"Te dan la información y te dan tiempo para pensarlo. Entonces dije 'wow, ¡qué diferencia!'. Acá lo entienden como un tema de salud pública, como un derecho de la mujer, porque es nuestro cuerpo”, explicó la actriz que será madre dentro de poco, y agregó: "Yo no estoy en contra de las personas que opinan lo contrario, pero viviendo esto, con tantos cambios en el cuerpo, con tanto cambio hormonal, no es fácil llevar adelante un embarazo. Son nueve meses en los que una mujer da todo".

"Das muchísimo amor para que tu bebé se desarrolle lo mejor posible. Entonces, vivir todo esto deseándolo es muy difícil y hermoso. Pero no me quiero imaginar lo que debe ser vivirlo sin desearlo. No querer ser madre y tener que vivir esta experiencia por obligación, forzada", relató Eva.

"Yo ya venía con esta creencia y apoyando la ley para que salga el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, pero lo terminé de entender estando embarazada. ¡Porque es tanto a lo que uno se expone! Y vivirlo sin desearlo es una de las cosas más crueles que me puedo imaginar. Entonces, por eso digo, voy a seguir apoyando para que en algún momento salga esta ley en la Argentina. Es mi forma de verlo y creo que es lo más justo", cerró la novia de Eduardo Cruz.