Eva de Dominici y Eduardo Cruz esperan su primer hijo

Están de novios hace pocos meses.

En octubre del año pasado Eva de Dominici fue sorprendida en un casino de Las Vegas a los besos junto a Eduardo Cruz, un joven de 32 años que comienza a abrirse paso en el mundo de la música pero ya es famoso por el hecho de ser hermano de las actrices Penélope y Mónica. Hacía menos de dos meses que la argentina había blanqueado su separación de Joaquín Furriel, con quien estuvo de novia dos años y medio.Esta semana, la bella Eva subió una foto a su cuenta de Instagram vestida con un top muy cortito y un pantalón de gimnasia, tras lo cual algunos de los mala onda de siempre la criticaron por su “pancita de birra”. Más allá de lo cuestionable que resulta mencionar algún cambio físico en una figura, lo cierto es que esos “miligramos” que De Dominici puede haber ganado no son de cerveza sino de estar en la dulce espera.Tanto ella como su novio cultivan un perfil bajísimo, por lo cual es de esperar que se tomen un tiempo para anunciar el embarazo. De hecho, salvo esas fotos robadas en Las Vegas, no existen imágenes de la pareja. Es más; Eduardo cerró su cuenta de Instagram un par de semanas después de que saliera a la luz este romance, aduciendo que “creo que nos viene bien a todos en general dejarlo a un lado de vez en cuando... La dependencia que se crea aquí no creo que sea muy sana, ahora se ve como algo normal. Es una saturación constante para el cerebro, demasiada información. De lo que vemos aquí el 70% por no decir más!, es falso... Aparte que sólo hablamos (y me incluyo...) de lo bien que estamos, de lo bien que nos van las cosas y lo guapos que somos. Para mí eso no es la vida, me gusta saber de mi gente de otra manera”. ¿Lo reabrirá con fotos del bebé?.