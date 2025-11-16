Un incendio se desató esta madrugada, cerca de la 1.30, en la Torre 2 del complejo ubicado en República Oriental y Luis N. Palma.

Bomberos Voluntarios Gualeguaychú acudió con varias unidades y trabajó para controlar el fuego y evacuar a los residentes. Mientras algunos vecinos pudieron descender por las escaleras, otros quedaron atrapados debido al denso humo, por lo que fueron rescatados mediante la unidad de altura.