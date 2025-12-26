Un conductor en Victoria fue detenido tras evadir controles policiales, conducir a contramano y chocar un patrullero. Tras el imprudente y violento episodio, quedó a disposición de la Justicia.

Según se informó, el hecho se produjo en calles Paseo de La Costa y Bartoloni, luego de evadir un control y realizar maniobras peligrosas en la zona de la Costanera.

El individuo manejaba un Peugeot 206, de color azul, y lo hacía a contramano del sentido de circulación. Al momento de ser interceptado, se vio rodeado por los móviles policiales, hizo marcha atrás y colisonó un patrullero.

El impacto provocó daños en en el guardabarros derecho a una unidad perteneciente a la División Investigaciones. Finalmente, el conductor, de 40 años, fue aprehendido por “Resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado”, por lo que quedó alojado en la alcaldía de Jefatura Departamental.