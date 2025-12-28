El subclado K de la gripe H3N2 avanza en distintos países de Sudamérica y genera expectativa por la disponibilidad de una nueva vacuna antigripal. La variante comenzó a circular luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definiera las cepas incluidas en el fármaco para el invierno boreal, lo que dejó a la actual formulación sin un componente específico contra esta mutación.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de Perú informó que el primer lote de una nueva vacuna llegaría a ese país a comienzos de febrero, tras detectarse allí los primeros casos de la denominada supergripe. Sin embargo, aún no se confirmó si esas dosis incluirán la cepa correspondiente al subclado K.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación fue consultado sobre el plan de vacunación en Argentina. “Se está trabajando en ese sentido, para acelerar los tiempos y arrancar antes”, indicaron fuentes oficiales a Clarín. No obstante, aclararon que la posibilidad de adelantar la campaña “depende de la capacidad y stock de los laboratorios, no sólo de las intenciones”.

La mayor transmisibilidad del subclado K llevó a las autoridades a evaluar un anticipo de la vacunación en 2026, ante la probabilidad de que la circulación del virus se adelante en el hemisferio sur, como ya ocurrió en el norte.

En Argentina se confirmaron los primeros casos del subclado K de la gripe H3N2 en un niño de cinco años en la provincia de Buenos Aires y en dos adolescentes de Santa Cruz, tras la secuenciación de muestras realizada por el Instituto Malbrán. Posteriormente, Neuquén informó dos nuevos contagios, correspondientes a un menor y un adulto que cursaron neumonía y lograron recuperarse.

La expansión regional de la variante incluyó también a Ecuador, Colombia y Bolivia, que se sumaron a los casos ya registrados en Perú, Chile, Brasil y Argentina. Al tratarse de una cepa nueva, especialistas advirtieron que vulnera parcialmente la inmunidad adquirida.

Vacunas y tratamientos disponibles

Desde el Ministerio de Salud se recordó que la vacunación sigue siendo una herramienta central, en especial para los grupos de riesgo: menores de dos años, mayores de 65, embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades. Además, se destacó el uso del antiviral oseltamivir como complemento. En el último Boletín Epidemiológico Nacional se indicó que “el tratamiento antiviral con oseltamivir es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo”.

Las vacunas antigripales se reformulan anualmente según recomendaciones de la OMS. Las dosis correspondientes a la temporada 2025-2026 incluyeron un componente H3N2 definido antes de la expansión del subclado K, por lo que no contemplaron específicamente esta variante.

Una fuente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones señaló que “probablemente esta vez lo hagan antes”, en referencia a una posible actualización anticipada de la vacuna. En tanto, el infectólogo Eduardo López explicó que “la vacuna que está disponible en Argentina sirve para 2025 en el hemisferio Sur. En el hemisferio Norte se usa otra vacuna. La de Argentina está preparada de acuerdo a las cepas circulantes durante este año en dicho hemisferio. No son comparables las cepas entre hemisferios”.

El experto agregó que “lo que se ha visto es que, si bien las vacunas pueden perder efectividad por la mutación, mantienen una protección aceptable para evitar la hospitalización y los cuadros graves”.

En la misma línea, un artículo publicado en la revista científica JAMA sostuvo que, aunque la supergripe elude parcialmente los anticuerpos generados por las vacunas vigentes, la inmunización continúa siendo efectiva contra los casos graves y las muertes, y recomendó ampliar la cobertura para reducir la circulación general del virus.

Con información de El Once Digital