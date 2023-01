Sin novedades de una posible solución a la vista, sigue firme la decisión de dejar de recibir tarjetas de crédito a partir del 1° de febrero. Según advierten los empresarios, el problema concreto es que las comisiones que pagan son demasiado altas y pasa demasiado tiempo entre el momento en el que cliente pasa su tarjeta y la compañía recibe efectivamente su dinero.

“Tras sucesivos reclamos y con un fallo judicial de por medio a favor, las estaciones de servicio están evaluando tomar una medida drástica ante la falta de respuesta: no aceptar pagos con tarjeta de crédito. Desde Cecha venimos reclamando por los perjuicios provocados diariamente debido a los plazos de acreditación y las comisiones fijadas por las compañías emisoras de los plásticos”, señalaron a través de un comunicado de la entidad.

En este sentido, exigen que las empresas resuelvan que el plazo de pago sea dentro de las 48 horas, al igual que sucede en países como Brasil, Chile y Uruguay, donde operan emisoras de tarjetas de crédito similares a las utilizadas en Argentina.

Además, piden revisar la comisión que, actualmente, cobran por las ventas operadas en estaciones de servicio, donde junto con los impuestos alcanzan el 1,5 a 1,8 %, mientras que en los países limítrofes es de 0,5 %.

Como se señala en el comunicado, "el sector cuenta con un fallo judicial favorable en primera instancia para la provincia de Santa Fe, logrado por FAENI, una de las principales Federaciones integrantes de CECHA, el cual reduce sustancialmente tanto el arancel a 0,5% y el reintegro a tres días".

Desde la Confederación explicaron que la comercialización de combustibles tiene un margen de rentabilidad muy bajo, por lo cual el porcentaje que las emisoras cobran a las estaciones de servicio la transforman en socios mayoritarios, máxime que dicho arancel se cobra sobre el total del combustible, representando además más del 50% del impuesto que se recauda para el fisco.

Qué pasará en la ciudad

En Gualeguaychú no hay demasiadas novedades al respecto de que desde febrero no se podrá abonar los combustibles con tarjeta de crédito.

En una de las estaciones de servicio YPF de la ciudad, expresaron a AHORA ElDia que “no tenemos ninguna novedad sobre el tema, hemos escuchado algunas noticias pero no hay certezas de lo que podría pasar. En nuestro caso, el convenio que se hace con las tarjetas de crédito es directamente con la petrolera y no hemos tenido problemas de ningún tipo. En caso que hubiera algún cambio en la metodología, imagino que nos informarán con el debido tiempo como para poder informarlo al cliente, pero no creo que suceda, al menos en lo inmediato”.

Por su parte, desde la administración de dos estaciones de diferentes marcas en la ciudad, consideraron ante la requisitoria de AHORA ElDia que “es una alternativa que se viene hablando desde hace tiempo, no sabemos si el 1 de febrero será la fecha pero es una posibilidad. La realidad es que para nosotros se hace muy complicada la venta con tarjeta de créditos, porque a excepción de YPF, el resto de las petroleras no tienen los mismos plazos de pago y se termina haciendo una cadena difícil de sostener”.

“Lo que nos ocurre en nuestro caso, es que las demorar en el pago de las compras con tarjeta termina jugando en contra. Los costos de los combustibles han ido creciendo, muchas veces no contamos con el volumen de venta que permita poder sostener un precio y sumado a eso, las demoras de los pagos por parte de las tarjetas, hace que termine siendo inviable para los estacioneros trabajar con ese sistema. De todos modos, no tenemos certezas sobre la aplicación de la medida”, añadió el empresario.