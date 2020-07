Evalúan si hay transmisión comunitaria de coronavirus en Paraná

Al respecto, Garzilazo explicó que por estas horas se evalúa la hipótesis de que el paciente de Crespo, confirmado este miércoles, “podría estar relacionado al conglomerado de Paraná”. Pero aún restan dos sin nexo.

"Uno de los puntos de la circulación comunitaria está relacionado a aquellos casos que se confirman y que durante el período de investigación no se puede encontrar el nexo", explicó.

Precisó que "Hasta el momento de esas características tenemos dos casos, los otros dos están todavía en una fase de investigación, pero tenemos que tener en cuenta que no es el único indicador, prácticamente el 95% de los casos estaría relacionado con un caso confirmado”.

Embed

Como ejemplo citó lo ocurrido en Colón, donde “también había tenido algunos casos que no se pudo encontrar el nexo, sin embargo ya lleva 18 días sin casos confirmados. Si bien es un indicador muy importante, no es el único que se evalúa para determinar si existe o no circulación comunitaria”, reafirmó.

De todos modos admitió que “eso se está evaluando”. Justamente este miércoles mantendrán “una reunión con el Comité de Emergencia para evaluar la situación específica de Paraná respecto a la situación comunitaria. También lo vamos a evaluar con la Dirección Nacional de Epidemiología, y en estos días definiremos este punto”, dijo. (APF)