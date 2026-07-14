La Secretaría de Desarrollo Humano llevó a cabo un nuevo encuentro de trabajo en el marco del Presupuesto Participativo para la edición 2026. La jornada estuvo destinada a revisar la viabilidad técnica y administrativa de los proyectos presentados por los vecinos de las zonas 7, 8 y 9.

Los integrantes del Consejo examinaron cada una de las carpetas para constatar que cumplan con las condiciones previstas en la Ordenanza n.º 12.992/2025. Para garantizar el control comunitario del proceso, participaron de la reunión los vecinos consejeros de cada jurisdicción.

Con el análisis de estos proyectos concluyó la etapa evaluatoria de todas las zonas. Aquellos que reúnen los requisitos normativos y presupuestarios serán parte a la etapa de votación, donde los vecinos decidirán qué proyectos se ejecutarán con los fondos públicos asignados.