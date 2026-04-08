Evangelina Anderson compartió desde Miami una serie de imágenes disfruntando de sus vacaciones. A través de su cuenta de Instagram, mostró distintos looks en micro bikini de verano. Las imágenes reflejaron una estética sensual, lució distintos estilismos que destacaron su figura.

Apostó por un micro bikini azul con estampado de lunares. El diseño destacó por su silueta mínima y femenina. Completó el look con un sombrero negro estilo cowgirl con hebilla central en forma de corazón plateado.

Lució su bikini relajada en una caseta rústica: combinó guiños western y tendencias actuales de polkadots.

Eligió un bikini de corpiño triangular y bombacha micro cavada, en tonos fríos con efecto batik en azules y rosas. Sumó un pañuelo con la misma estampa, atado en el pelo, que reforzó el estilismo favorito de la modelo. Incorporó gafas de sol de carey en marrón para completar el total look.

Se mostró manejando en la ciudad capitalista con un micro bikini: el diseño en degradé de tonos saturados en naranja, marrón y amarillo. Dejó ver sus tatuajes laterales y optó por un peinado recogido, que permitió destacar sus facciones y lucir sus gafas marrones estilo retro.

Lució en detalle el diseño de corte triangular y sus gafas en tendencia con un entorno veraniego.

Compartió un look urbano frente al espejo: usó un vestido corto en rosa pastel con estampa floral sutil. El diseño presentó escote recto, breteles finos y silueta al cuerpo. Combinó la prenda con una cartera fucsia que aportó un guiño vibrante. Sumó accesorios dorados, entre ellos reloj, pulsera y collares, que completaron el estilismo.

El beauty look acompañó la línea general de su outfit. Optó por un clean look con el pelo recogido y make up relajado. La piel se mostró luminosa, los labios en tono rosa nude y la mirada se definió con delineado negro, lo que resaltó sus ojos claros.

En otra escena más íntima, mostró un momento de relax en la habitación. Se vió tomando mates en la cama con un corpiño lencero blanco translúcido con bordados de flores celestes. La elección destacó una estética delicada y femenina.

Su rostro se presentó con un clean look que resaltó su naturalidad y reforzó la impronta descontracturada del viaje.