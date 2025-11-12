La tarde en los pasillos de Telefe tomó otro color. Evangelina Anderson, modelo y participante de MasterChef Celebrity, alcanzó lo que parecía imposible: una foto, mano a mano y en abrazo, con Johnny Depp. Entre la expectativa y el murmullo incesante tras la visita del actor al canal, su imagen junto a la estrella de Hollywood se volvió el trofeo codiciado que muchos soñaban, pero solo unos pocos lograron.

La visita del intérprete a la Argentina enloqueció al canal. Llegó como director para presentar su última película. El martes, su presencia en el set de Cortá por Lozano, con Vero Lozano, desató una verdadera revolución. ¿Quién no habría querido estar allí, cerca del mito, del rostro que tantas veces habitó la gran pantalla? Anderson, decidida, se lanzó tras él por los corredores de Telefe. Quería la foto, como una fan más, y se la jugó.

“Miren a quien me encontré”, escribió la también influencer en sus historias de Instagram. Allí, en un breve video, él cruzaba la puerta tras la entrevista, rumbo a la camioneta que lo sacaría del lugar. Afuera, los fans gritaban, buscaban apenas un instante de cercanía con Depp. Pero ella fue más allá. Consiguió el abrazo y la imagen imborrable.

Evangelina Anderson y Johnny Depp, un abrazo esperado y una imagen que trascendió (Instagram)

No tardó en compartir la prueba de ese momento soñado. Subió la foto a sus historias y luego, orgullosa, a su feed. Allí, ambos ocupan el centro exacto de la escena, fundidos en un abrazo cargado de complicidad y alegría inesperada. La imagen recoge cada matiz: la campera de cuero gastada del actor –de tonos marrón oliva, rematada con una bufanda y camisa a la vista– hace juego con su clásico sombrero marrón de ala ancha y una característica bandana roja asomando por el bolsillo derecho. Sus lentes de sol redondos le dan ese aire inconfundible, mezcla de estrella inalcanzable y visitante bohemio.

Ella, por su parte, abraza fuertemente al actor, y en su postura proyecta alegría y orgullo. Lleva un vestido negro ceñido y elegante, que resalta su figura al girarse levemente hacia la cámara. Sus brazos envuelven a Depp con la soltura de quien alcanzó un anhelo. Los gestos corporales reflejan cercanía real, superando el protocolo frío habitual en encuentros fugaces con grandes figuras.

Johnny Depp se encuentra en el país en el marco de la presentación de "Modi, three days on the wing of madness" (REUTERS/Agustin Marcarian)

Entre corazones violetas y la sonrisa de quienes saben que la suerte estuvo de su lado, el post reventó de comentarios. “Naaaaaaaaaaa, lo amo”, exclamó Sofía Zamolo. “Johhny sonriendo”, celebró Gabriela Sari, envuelta en emojis de dulzura. “¿Hollywood so vo’?”, la desafió Majo Martino. Entre líneas digitales, el asombro y la admiración se multiplicaban.

Los fans no tardaron en sumarse. “¡Ese abrazo!”; “Se lo ve contento”; “Quién pudiera, abrazarlos a los dos”; “Te vi cuando le pediste la foto como una fan más, tu actitud te enaltece Eva, sos todo lo que está bien”. Así, el gesto sencillo de Evangelina –ese lanzarse detrás de una ilusión, ese abrazo entre dos mundos que parecen tan distantes– despertó empatía y cariño.

Durante la entrevista de Johnny Depp en Telefe, Anderson permaneció cerca, en un rincón privilegiado. Observó la charla con Vero Lozano y aguardó su momento. ¿Cuántos soñaron con estar en su lugar? ¿Quién imaginaría que, en esa maraña de cámaras y deseos, la modelo se convertiría en el puente entre el mito y la multitud que solo pudo mirar desde lejos?

La travesía trajo consigo una imagen que ya circula en toda la red. Johnny Depp y Evangelina Anderson, fundidos en un abrazo, entre las sombras y el brillo de una tarde inolvidable. La televisión, las redes y la magia del encuentro: “Miren a quién me encontré”, repite Eva. Nadie lo olvida.