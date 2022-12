Tras vivir en Alemania, Martín Demichelis regresó a la Argentina para desempeñarse como director técnico de River. En este importante desafío, lo esperable era que lo acompañaran su esposa, Evangelina Anderson y sus tres hijos, Lola, Emma y Martín Bastián. Pero la modelo y los niños todavía no se pudieron instalar en Buenos Aires.

A través de Instagram, un seguidor le preguntó al periodista Pampito si sabía cuándo Evangelina vendría al país. El comunicador aprovechó para consultar con la fuente y de manera inmediata, la influencer le respondió: “¡Pronto Pampito! Esperando que los chicos terminen el cole y organizando la mudanza”. De esta manera, evitó cualquier tipo de especulaciones respecto a una posible crisis con su pareja.

Antes de que se confirmara a Demichelis en River, Anderson disfrutó de Halloween junto a sus hijos en Alemania. En Instagram, la actriz decidió compartir un carrusel de fotos del festejo y además contó en sus historias como se vivió esa festividad en el país europeo.

El posteo se llenó de curiosos mensajes al saberse que ella regresaría al país por los rumores de que su esposo podría reemplazar a Marcelo Gallardo. Así, los seguidores de la modelo mostraron su preocupación por la situación del país y cuestionaron la decisión de la pareja de volver a residir en la Argentina.

“¿Vas a dejar Alemania para venir a Argentina? No vuelvas a este país detonado”, expresó indignada una seguidora por los rumores de que podría volver al país. También se leían comentarios preguntando porque tomaron esa decisión, teniendo una “gran vida allá”. “¡No vengan a Argentina, Eva! ¡No se puede vivir acá!”, dijo otra seguidora ante la posibilidad de dejar el país europeo. Los comentarios fueron todos muy similares y fueron muy pocos los seguidores se mostraron contentos en el posteo con sus hijos.

Sus fans le pidieron que pensara bien la decisión, sosteniendo que “la Argentina es un país en decadencia”, y que los “parásitos arruinan todo”. La cantidad de comentarios negativos hacia la modelo, obligaron a Evangelina Anderson a limitarlos para que dejen de comentar.

Anteriormente, Anderson sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que nunca jamás había consumido un asado. “Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado...’ ¿Nunca un asado siento argentina?’ Siempre me preguntan eso... Jamás probé el asado”, dijo cuando un usuario le preguntó si era vegetariana.

Cabe señalar que ella ya había contado que era vegetariana desde que era un bebé. “En casa de mis padres todos comían carne pero yo siempre la rechacé”, había dicho. Pero aclaró que no obligaba a sus hijos a seguir su postura, aunque sí se encarga de explicarles con naturalidad de dónde viene cada alimento, sea de origen animal o vegetal.

En el ida y vuelta con sus seguidores, Evangelina también contó que entrenaba pero que no hacía dieta para mantenerse en forma. Explicó que no tenía intenciones de seguir agrandando la familia. “Ya somos muchos”, señaló adjuntando una foto en la que se la veía con sus tres hijos. Y develó un dato que no muchos conocían, cuando le preguntaron de qué club era en la Argentina y contestó con una imagen luciendo la camiseta de River en la que se la ve junto a Demichellis.