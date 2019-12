Evangelina Carrozzo dio un paso trascendental en su vida

"Estoy tan pero taaaan contenta y llena de emociones por haber podido lograr lo que me propuse. Aún no caigo. Ha sido un largo camino recorrido, estos años de estudio, exámenes, trabajos prácticos, prácticas, etc, por los cuales muchas veces postergué momentos únicos e irrepetibles que tenían mucho valor emocional", expresó la morocha.

Y continuó: "Por eso vale doble para mí. Sí, un título es el certificado de un gran esfuerzo, esmero y perseverancia, y siento orgullo y satisfacción por cumplir con mi objetivo. Un objetivo que cualquiera que lo desee y se lo proponga, puede alcanzar. Pero siempre me pareció que el orgullo más grande que podemos lograr sentir es el de ser auténticos con nosotros mismos y con los demás".

Embed Ver esta publicación en Instagram Nosotros, donde S͌E͌A͌ (Me robé tu foto @mauro02car ) Una publicación compartida de ᴇᴠᴀɴɢᴇʟɴᴀ ᴄᴀʀʀᴏᴢᴢᴏ (@evacarrozzo) el 13 Dic, 2019 a las 3:47 PST

Asimismo, hizo hincapié en que "poder identificar esa fuerza interior, que a veces no sabemos ni de dónde sale, y valorar que la remamos cuando más nos cuesta, sí, porque la vida a veces cuesta y mucho. También poder agradecernos cuando descubrimos que somos un poquito más autocompasivos, porque hay veces que no podemos con todo y no pasa nada".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇᴠᴀɴɢᴇʟɴᴀ ᴄᴀʀʀᴏᴢᴢᴏ (@evacarrozzo) el 30 Nov, 2019 a las 4:48 PST

"Ni hablar de poder enfrentarnos con lo que nos duele, cómo podemos, con los tiempos personales y con valentía, porque no nos olvidemos que ser valientes no es sinónimo de ausencia miedos. Luego tal vez eso que dolía, sane, y quizás después algo vuelva a doler", subrayó Carrozzo antes de agradecer a sus seres queridos.

La joven se hizo conocida en el año 2006, al presentarse en la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe celebrada en Viena (Austria). Allí, desfiló en bikini frente a los mandatarios para manifestarse contra la radicación de las pasteras en el río Uruguay.