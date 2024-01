Por Rodrigo Peruzzo

"En estos primeros días me he sentido muy contenta, directamente proporcional con la cantidad de trabajo y todo lo que implica este desafío en mi primera gestión, es un área que considero que necesita más atención, porque cada grupo etario merece su respeto y la atención de sus necesidades, el adulto mayor merece un trato digno, especial y más personalizado”, comenzó expresando Evangelina Carrozzo en una entrevista exclusiva con Ahora ElDía.

La titular del área del Adulto Mayor aseguró que “intentamos informar que sepan que van a ser atendidos y escuchados, que tiene un espacio para traer sus necesidades y sus proyectos, y darle continuidad a los talleres y a los programas que han hecho que se sientan contentos”.

Acerca de su primer mes de gestión, comentó que “estamos en plena reorganización, empapándonos de todos los temas, y se le da prioridad a la atención personalizada, que el trato humano sea digno, que el envejecimiento sea saludable, acompañado y asistido, para promover la salud integral, y eso requiere de gente capacitada y con ganas, esa va a ser nuestra impronta”. A su vez, destacó que “estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos en la colonia, duplicamos el número del año pasado, hay más de 350 y hay en lista de espera porque no tenemos capacidad para todos, pero es muy gratificante ver la alegría con la que la disfrutan”.

Con respecto a su faceta más desconocida, aunque es su profesión desde hace unos años, contó que “soy consultora psicológica, profesión conocida como ‘counseling’, que no es ‘couching’, a veces se confunde. Yo prefiero decirla en español: consultoría psicológica. Nace hace más de 40 años en Estados Unidos, su creador era licenciado en Psicología y Humanista, y el crea esta profesión que es relativamente nueva, es una disciplina hermosa que puede abarcar un montón de áreas y de etapas de la vida, yo me formé en consultoría psicológica gerontológica, y en estimulación cognitiva”, reveló.

“A mí me interesó mucho lo de la gerontología cuando terminé la carrera, me hizo mucho ruido que era la menos elegida, y también el paso del tiempo en mi vida, el envejecimiento, ver crecer a mis padres, ver que pasa la vida y el tiempo no perdona a nadie, así que quise abocarme en esta especialización porque como persona a mí me atravesó y me sensibilizó”, detalló Carrozzo, que planteó que “hay que sacar los estigmas del viejismo, el uso de la palabra viejo como insulto, y la vejez es una etapa más de la vida. El edadismo es que cuando pasás cierta edad ya pasas a ser discriminado, imponen una juventud eterna, la blasfemia de los comerciales y las cremas ‘anti-age’, y nada detiene el paso del tiempo, por eso es que en este caso me formé para poder acompañar al envejecimiento y que sea saludable”.

La funcionaria relató que “ejercí el counseling en Gualeguaychú de manera presencial y también online, las consultas son un proceso, yo aclaro siempre que es una prevención de la salud, un consultor psicológico no puede y no debe tratar con personas con patologías de base, tenemos un marco de ética que hay que cumplir, en esos casos deben tratar con un psicólogo o psiquiatra, si se hace en muchos casos además de esos tratamientos una asistencia en counseling”.

Consultada acerca de los principales problemas que atraviesan los adultos mayores, comentó que “lo que puedo generalizar es la soledad que sienten, y de sentirse despojados, que no los hacen participar de las reuniones familiares, quedan afuera de las conversaciones, que cuando van a pedir algo son los últimos de la lista”.

Vinculando su profesión con su trabajo en el área, explicó que “se fomenta la autonomía personal del adulto mayor, integralmente hablando, se puede abarcar interdisciplinariamente: si tenemos un adulto mayor con una problemática acá las áreas están interrelacionadas y se pregunta a salud o a dónde corresponda”.

“La idea es realizar encuentros o capacitaciones que tengan que ver con el asesoramiento al adulto mayor, que sepan cuáles son sus derechos, porque son muy vulnerados, y capacitar no solo a quienes trabajan con los adultos mayores sino a todas las áreas, con respecto al trato de cómo recibirlos y atenderlos”, adelantó Carrozzo.

¿Quedó atrás su etapa mediática y de modelo?

“Desde la pandemia que estoy en Gualeguaychú, hice un comercial para una marca de cosmética de autos pero después de eso me aboqué mucho a las formaciones que hice, yo me quedo con lo bonito que pasé y disfruté, pero en este momento estoy muy abocada al área y no creo que me dé el tiempo para hacer otras cosas”, manifestó Evangelina.

Sostuvo que “ha cambiado mucho el producto televisivo, hoy a mí me costaría muchísimo, se ha tornado todo tan superficial, no es que una tenía la gran profundidad pero se ha perdido el respeto y los códigos en muchas cosas, yo no me veo sentada en un panel hablando mal de alguien como me han propuesto, no lo veo porque no me sentiría cómoda, desde mi profesión y desde mi personalidad, no tiene que ver con todo eso”.

“Por ahora eso está ahí al costadito”, resumió acerca de su carrera artística. Mientras que acerca de las redes sociales, opinó que “yo no me considero influencer, si tengo y uso aunque no tanto. La palabra influencer es muy grande, es una persona que debería influenciar positivamente y no siempre sucede, debería cambiarse, los mensajes muchas veces son confusos y hasta peligrosos, me hace ruido, si sé que hay buenos también, pero tener muchos seguidores no significa que cuentes algo interesante”.

Finalmente, acerca de si su conocimiento le juega a favor o en contra en su nuevo rol, enfatizó que “lo que sirve a favor bienvenido sea y me enfoco en eso, mucha gente se comunica conmigo y yo les comparto los teléfonos del área que corresponde, y lo demás lo dejo de lado, siempre va a estar abierto que te juzguen sin conocer, es muy del humano, pero es hasta que te conocen, por eso los invito a que vengan y charlen conmigo, las puertas están abiertas para cualquier tipo de acompañamiento o asesoramiento”.

EL DATO: ¿Dónde quedó el traje de su histórica aparición en Viena?

“Lo tengo yo, en un momento lo preste al Museo del Carnaval, estuvo poquito tiempo porque van rotando los trajes y las muestras, así que lo tengo de vuelta conmigo en casa. Cuando lo llevé al museo era la primera vez que salía de mi cajoncito, yo lo tenía guardado adentro de una bolsita como un tesoro, es un recuerdo lindo de una acción que más allá de resultados buenos o malos fue el grano de arena que aportamos para Gualeguaychú y me trae el mejor de los recuerdos".