Desde el mes de septiembre que las ciudades del litoral están atentas a la evolución de la cuenca del río Uruguay y a las erogaciones de agua que se realizan desde la Represa de Salto Grande para controlar la situación.

En este contexto, el Área de Hidrología de la Comisión Mixta de Salto Grande informó que el caudal evacuado desde la represa variará a entre 23.000 y 24.000 metros cúbicos por segundo en la represa de Salto Grande; niveles no tan altos, teniendo en cuenta que hace unas semanas llegó a ser de 30.000 metros cúbicos.

Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13,80 y 14 metros, respectivamente.

Además, informaron que “en los próximos días el nivel en las ciudades no superarían los máximos ya alcanzados, y tenderá a descender de forma gradual”. El nivel del embalse tenderá a 34,30 metros.

Esto quiere decir que la altura del río Gualeguaychú se mantendrá en los niveles altos que se sostienen desde septiembre, pero no superaría la marca de evacuación a nivel local, que es de 3,80 metros.

Fenómenos adversos

Es importante mencionar que un factor que podría hacer crecer el nivel del Gualeguaychú estrepitosamente podría ser una sudestada, la cual no está prevista por el momento.

No obstante, según explicó Daniel Hernández, experto meteorológico, que “es uno de los fenómenos que más rápido podría hacer subir el nivel si fuera intensa y sostenida del orden de dos días constantes a 50 km/h y ráfagas a 70 km/h. Eso sería una sudestada a considerar, pero no se ve en los pronósticos algo de ese tipo”.

En este sentido, Hernández destacó que “son dos o tres cosas a considerar: si el rio estuviera muy bajo cualquier viento del sudeste empuja agua al interior del Gualeguaychú, y con el rio más alto como ahora también empuja, pero la velocidad de crecida es mucho menor porque el rio va desbordando y ocupando superficies del valle de inundación. Entonces se le dificulta, para igual volumen de agua, al ocupar un área mayor, la altura disminuye y crece más lento”.

En tanto, el factor lluvia no incidiría en los próximos días ya que “los pronósticos de lluvia para el viernes en la ciudad, no en la cuenca, indica relativamente poca cantidad de agua lo que no influiría demasiado para los próximos 10 días. El acumulado total sería de 70mm en la cuenca, lo que no es gran cosa ya que no caería todo junto”.

La evolución del río Gualeguaychú

El miércoles por la mañana, el puerto local se posicionó en 3,63 metros. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, el río Gualeguaychú comenzó a ascender hasta las 18 cuando alcanzó los 3,71 metros.

En tanto, ese fue el horario en que comenzó a tener presencia viento desde el sudeste, aunque no fue significativo, ya que a las 19 experimentó un leve descenso.

A diferencia de semanas anteriores, el río comenzó a superar la barrera de los 3,70 metros, algo que no venía experimentando desde la situación de evacuación vivida el mes pasado, ya que luego de ese punto máximo el descenso fue acelerado y nos mantuvo acostumbrados entre la marca de alerta y los 3,60 metros.

Tal y como lo indicó el comunicado de Salto Grande, no habría un ascenso estrepitoso en los próximos días, sin embargo, el nivel local se mantiene alto y dificulta a prestadores turísticos que se ven impedidos a prestar los servicios de hospedaje y playa en el Camino de la Costa y de la Península.

No obstante, para que se pueda ofrecer el servicio de playa en la ciudad, la marca del puerto local debería descender a los 2,30 metros según detallaron desde Defensa Civil, situación de la que nos encontramos muy lejos por el momento.