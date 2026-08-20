Luego del repunte del lunes, el río Gualeguaychú consolidó su tendencia a la baja y a las 8 de la mañana se encontraba en 3,03 metros.

El pico se dio a inicios de esta semana, cuando el puerto local alcanzó los 3,30 metros, lo cual provocó que se encendieran todas las alarmas y se mantuviera un monitoreo constante de su evolución.

Sin embargo, la rotación de vientos y el cese de las lluvias copiosas, permitió que el río Gualeguaychú escurriera y mantuviera su lento descenso.

En conversación con Bolazo Stream y Cero, el experto en meteorología y ex Defensa Civil Daniel Hernández, advirtió que se trató de un “repunte típico de la época”, pero señaló que el fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses, y limitará el normal desarrollo de la temporada de verano.

En tanto, desde los canales oficiales del Municipio, informaron a la población que mantendrían una vigilancia activa del río y comunicarían los protocolos a adoptar en caso de ser necesario.