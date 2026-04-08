El niño de 8 años que resultó herido el domingo tras un accidente con un tractor en la zona rural de Aldea San Antonio presenta una evolución favorable y fue trasladado a una sala común en el Hospital San Roque de Paraná.

Según el último parte médico, el menor continúa recuperándose de las lesiones sufridas y, de mantenerse esta evolución, podría recibir el alta en los próximos días.

El hecho ocurrió mientras el niño acompañaba a su padre durante tareas rurales. En un primer momento se informó que había sido atropellado por una de las ruedas del vehículo, aunque posteriormente la familia aclaró que el menor no fue aplastado. De acuerdo a esa reconstrucción, la puerta del tractor se abrió de manera imprevista y el niño cayó al suelo, sufriendo las lesiones por el impacto.

Tras el accidente, fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y luego derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Allí, estudios médicos detectaron una contusión pulmonar, lo que motivó su derivación al hospital pediátrico de la capital provincial.