La joven Aldana Morillo, de 23 años, evoluciona favorablemente luego de haber resultado gravemente herida en el choque entre motos ocurrido el pasado 10 de mayo en Concepción del Uruguay.

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, la paciente continúa internada en el área de Terapia Intensiva del hospital local, aunque mostró signos positivos en su recuperación.

Qué dijeron desde el hospital

Según informó el encargado de prensa del hospital Urquiza, Cristian Barreto, la joven se encuentra en una mejor condición clínica respecto de los días posteriores al siniestro.

Desde el centro de salud señalaron que respira por sus propios medios, está despierta, consciente e incluso ya pudo ingerir alimentos.

El accidente

El siniestro vial se produjo en la colectora de la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 124, durante una convocatoria de motociclistas conocida como “Domingrau”.

En ese contexto, según la investigación policial, se habrían realizado maniobras peligrosas y destrezas ilegales.

A raíz del impacto, la joven sufrió un traumatismo de cráneo grave y estallido de bazo, por lo que quedó internada en estado delicado.

Alivio entre familiares y allegados

La mejora en su evolución llevó alivio a familiares, amigos y personas cercanas, que siguen de cerca su recuperación y acompañan su evolución médica.